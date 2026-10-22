Cel mai neașteptat șantier arheologic din București. Cum arată ruinele străvechilor case ale Căldărarilor, scoase la lumină acum,  de lucrările la șinele de tramvai

Subteranele Bucureștiului sunt, în mare măsură, un mare și desăvârșit mister. Nu există o hartă subterană, iar sub șosele, sub șine de tramvai, sub piețe și trotuare sunt, în egală măsură, cabluri și conducte cu proprietari necunoscuți, tuneluri și rămășițe ale vechiului București.

Unele sunt scoase la lumină acum, când în oraș sunt deschise zeci de șantiere. Unele de termoficare, unele imense, precum cel de punere în siguranță a Planșeului de la unirii, altele de refacere și modernizare a șinelor de tramvai.

Un șantier la șinele de tramvai de pe Armand Călinescu e blocat acum de descoperirea arheologică de pe strada Armand Călinescu,

Aici, săpăturile au ajuns în pivnițele străvechilor case de pe bucata dispărută din strada Căldărari. O stradă în mare măsură demolată la sfârșitul secolului 19, ca să facă loc faimoaselor Hale Ghica / Unirii, și ele dispărute între timp.

Vezi, pe B365.ro, această adevărată „capsulă a timpului”, cu bucăți din fundațiile de cărămidă ale vechilor locuințe și ateliere de meșteșugari de pe Căldărari, construite pe la începutul anilor 1800.