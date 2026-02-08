Cel mai popular serial de pe Netflix naște controverse. Detaliul bizar observat de fani în sezonul 4 din „Bridgerton”

„Bridgerton” și-a confirmat din nou statutul de serial vedetă al Netflix, sezonul 4 fiind vizionat de milioane de oameni din întreaga lume. Un detaliu a atras atenția și a fost amplu comentat de fani.

Fanii seriei au observat o eroare de editare chiar în primul episod al noului sezon. Un „accesoriu” inedit pentru epoca în care este plasată acțiunea a fost remarcat de public.

Un mic plasture de culoare pielii poate fi văzut pe urechea stângă a actriței Katie Leung, care o interpretează pe Araminta, folosit pentru a-i scoperi un piercing.

Deși era foarte mic, fanii cu ochi de vultur au depistat accesoriul inventat abia în anul 1920 și au comentat intens pe TikTok, criticând producătorii serialului că nu au observat această eroare, scrie The Independent.

Au existat și fani care i-au mustrat pe cei care au semnalat eroarea. „Sincer, nu înțeleg de ce îi pasă cuiva de astfel de lucruri. Este foarte subtil, iar Bridgerton clar nu dă importanță acurateței istorice”, a scris un internaut, catalogându-i pe criticii dramei romantice care se petrece în Londra, la începutul anilor 1800 ,drept „exagerați”.

Nici Katie Leung, nici Netflix nu au comentat eroarea semnalată de public.

Lansat la sfârșitul unii ianuarie pe platforma de streaming, sezonul 4 a fost vizionat în primele patru zile de 40 de milioane de ori, conform News.ro.

Fanii mai au de așteptat aproape trei săptămâni până când „Bridgerton” revine cu patru noi episoade pe 26 februarie 2026.

Sursă foto: Dreamstime.com