Cel mai scump fotbalist român din istorie, desființat public: „E groaznic”

Radu Drăgușin (24 de ani) a fost criticat dur de Gabriel Agbonlahor (39 de ani) la finalul derby-ului londonez dintre Tottenham și Arsenal, scor 1-4, scrie site-ul de sport al Hotnews, Golazo.

Fostul jucător al celor de la Aston Villa Gabriel Agbonlahor nu l-a menajat deloc pe fundașul român, care l-a avut ca adversar pe atacantul suedez Viktor Gyokeres, autor al unei „duble” în partida de duminică, din Premier League.

Gabriel Agbonlahor: „Drăgușin este un fundaș groaznic”

Evoluția lui Viktor Gyokeres este sub așteptări în acest sezon, după transferul la Arsenal, iar Agbonlahor e de părere că reușitele suedezului din derby-ul cu Tottenham au venit din cauza prestației slabe a lui Radu Drăgușin.

„Am crezut că Gyokeres a fost foarte bun, dar pot spune este că eu și Ally (n.r. – McCoist, fost mare jucător la Rangers, actual comentator și analist) am arăta foarte bine împotriva lui Drăgușin.

Nu glumesc, e un fundaș groaznic, iar Gyokeres, care a ținut bine de minge, a marcat ușor golurile. Dar vom vedea asta săptămână de săptămână de acum?”, a transmis Gabriel Agbonlahor”, potrivit talksport.com.

30 de milioane de euro a plătit Tottenham pentru transferul lui Drăgușin de la Genoa, acum doi ani.

