Alegeri cu scântei în țara condusă de cel mai vârstnic șef de stat din lume: Candidatul opoziției revendică victoria și îi cere președintelui să plece după 43 de ani la putere

Președintele camerunez Paul Biya, fotografiat la singurul miting electoral la care a participat anul acesta, în data de 7 octombrie, FOTO: Kepseu / Xinhua News / Profimedia Images

Issa Tchiroma, considerat principalul candidat al opoziției din Cameron, și-a declarat luni seara târziu victoria la alegerile prezidențiale ce au avut loc duminică și l-a îndemnat pe președintele Paul Biya, cel mai vârstnic șef de stat din lume, să accepte înfrângerea și să „onoreze adevărul urnelor de vot”, relatează Reuters.

„Victoria noastră este clară. Trebuie respectată”, a spus Tchiroma într-un discurs publicat pe pagina sa de Facebook, din orașul său natal Garoua, situat în nordul țării. „Poporul a ales. Și această alegere trebuie respectată”, a subliniat el.

Tchiroma, în vârstă de 76 de ani, un fost purtător de cuvânt al guvernului și ministru al muncii, s-a distanțat de Biya la începutul acestui an și a lansat o campanie care a atras mulțimi numeroase și sprijinul unei coaliții formate din partide de opoziție și grupuri civice.

Biya, în vârstă de 92 de ani candidează pentru un al optulea mandat, după 43 de ani la putere. Analiștii se așteptau ca influența sa asupra instituțiilor statului și fragmentarea opoziției să-i ofere un avantaj în alegeri, în ciuda nemulțumirii publice tot mai mari cauzate de stagnarea economică și de insecuritate.

Durata mandatului prezidențial în Camerun este de 7 ani, ceea ce înseamnă că Biya va avea aproape 100 de ani la încheierea celui de-al optulea mandat, dacă îl va obține.

Liderul opoziției din Camerun îi cere președintelui să nu arunce țara în haos

Tchiroma i-a felicitat pe alegători pentru ceea ce el a numit drept sfidarea intimidărilor. El le-a mulțumit de asemenea pentru că au rămas la secțiile de vot până târziu în noapte pentru a-și proteja buletinele de vot.

„Le mulțumesc, de asemenea, candidaților care mi-au trimis deja felicitările lor și au recunoscut voința poporului”, a spus Tchiroma.

„Am pus regimul în fața responsabilităților sale: fie dă dovadă de măreție acceptând adevărul urnelor, fie alege să arunce țara în haos, ceea ce va lăsa o cicatrice de neșters în inima națiunii noastre”, a avertizat el.

Issa Tchiroma în ziua votului pentru alegerile prezidențiale din Camerun, FOTO: Welba Yamo Pascal / AP / Profimedia Images

Guvernul nu a reacționat oficial la declarația lui Tchiroma.

Totuși, ministrul administrației teritoriale, Paul Atanga Nji, a avertizat în weekend că orice publicare unilaterală a rezultatelor va fi considerată „înaltă trădare”, adăugând că doar Consiliul Constituțional are autoritatea de a anunța câștigătorul.

Anunțarea rezultatelor oficiale ale votului ar mai putea dura

Legea electorală din Camerun permite publicarea și afișarea rezultatelor la secțiile de vot, însă totalurile finale trebuie validate de Consiliul Constituțional, care are termen până pe 26 octombrie pentru a anunța rezultatul.

Tchiroma a declarat că va publica în curând o defalcare a voturilor pe regiuni, bazată pe rezultatele afișate public.

„Această victorie nu este a unui singur om, nici a unui singur partid. Este victoria unui popor”, a spus el.

De asemenea, a făcut apel la armată, la forțele de securitate și la funcționarii guvernamentali să rămână loiali „republicii, nu regimului”.

Sistemul electoral din Camerun are un singur tur, iar președinția revine candidatului cu cele mai multe voturi. Peste 8 milioane de persoane s-au înregistrat pentru a vota la aceste alegeri.