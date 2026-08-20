Cel mai bătrân șef de stat din lume s-a întors în țară după o absență de 2 luni și jumătate. Primul gest făcut

Președintele Camerunului, Paul Biya, s-a reîntors joi în țară, după ce a mai lungă ședere în străinătate de când a preluat puterea, în urmă cu mai bine de patru decenii, punând astfel capăt câtorva luni de speculații legate de sănătatea sa și de locul în care se află, scrie Reuters.

Liderul de 93 de ani a ajuns la Aeroportul Internațional Nsimalen din capitala Yaounde cu un zbor charter de la Geneva, Elveția, după ce a lipsit din țară mai bine de 10 săptămâni.

Biya, cel mai bătrân șef de stat din lume, a părăsit Camerunul pe 7 iunie pentru „o scurtă ședere privată în Europa”, potrivit cabinetului său.

Președintele, însoțit de prima doamnă Chantal Biya, a plecat de la aeroport într-o coloană oficială.

Pe drum a salutat, prin geamul coborât pe jumătate al mașinii, câteva sute de susținători din Mișcarea Populată Democratică, partidul aflat la guvernare, care s-au aliniat pe străzile din capitală, cu drapelul partidului și bannere care-l omagiau pe președinte.

Absența prelungită a lui Biya a alimentate speculații legate de sănătatea lui și de capacitatea de a guverna, în pofida asigurărilor repetate ale autorităților că se va întoarce în curând. De asemenea, s-au ridicat întrebări legate de succesiunea politică într-o țară în care puterea este centralizată în jurul președinției.

Politicienii de opoziție au cerut Consiliului Constituțional să examineze dacă este oportun ca altcineva să preia exercitarea funcției de șef de stat în absența președintelui. Consiliul nu a dat curs cererii.

Potrivit Constituției cameruneze, în absența unui vicepreședinte, președintele Senatului ar trebui să-și asume interimatul dacă funcția de președinte este vacantă prin deces, demisie sau incapacitate permanentă.

Biya nu a numit un vicepreședinte deși funcția a fost reinstituită în aprilie, iar criticii spun că lipsa unei succesiuni clare provoacă incertitudini în eventualitatea că Biya nu va mai fi capabil să guverneze.