Cele două echipe care vor lupta pentru marele premiu Asia Express 2026. Cine sunt finaliștii

Echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu și cea formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au calificat în marea finală a Asia Express

Trei echipe au concurat în semifinala difuzată marți seară: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu.

Prima provocare a presupus ca echipele să-i învețe pe localnicii chinezi să prepare bulz, fără să atingă ingredientele sau ustensilele de bucătărie. Ulterior, concurenții au trebuit să vândă preparatele pregătite. Echipa clasată ultima a fost nevoită să aleagă una dintre cutii.

În cea de-a doua probă, concurenții au răspuns la întrebări despre istoria, geografia și cultura Chinei, în timp ce se aflau într-o roată panoramică.

Ultima provocare a avut loc într-un studio de film care reproducea Shanghaiul anului 1937. Echipele au trebuit să descifreze mai multe indicii și să găsească fragmentele unei scrisori care le-au dezvăluit destinația finală.

Când se difuzează finala

Marea finală Asia Express 2026 va fi difuzată miercuri, 11 noiembrie, la Antena 1. Potrivit programului anunțat de postul de televiziune, ultimul episod al sezonului 9, „Drumul Mătăsii”, va începe la ora 20:30.

Asia Express, lider de audiență luni, 9 noiembrie

Ediția de luni, 9 noiembrie, a emisiunii Asia Express a fost lider de audiență, potrivit datelor Fifty5Blue, prezentate într-un comunicat transmis de Antena 1.

Postul a înregistrat 7,3 puncte de rating și 29,9% cotă de piață pe segmentul de public comercial cu vârste între 21 și 54 de ani din mediul urban, în timp ce Pro TV a avut 5,2 puncte de rating și 21,3% cotă de piață.

În minutul de maximă audiență, la ora 20:53, peste 1,4 milioane de telespectatori urmăreau emisiunea, potrivit aceluiași comunicat.