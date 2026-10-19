Cele două puncte pentru comunitatea maghiară din acordul UDMR cu Luca Niculescu

UDMR va semna un acord de susținere pentru șase luni cu premierul Luca Niculescu.

Decizia Uniunii a fost luată în grupurile parlamentare cu o singură abținere, a declarat luni Kelemen Hunor.

El a precizat că acordul are două pucte care privesc comunitatea maghiară.

„Prevederile sunt extrem de simple, vorbim de rectificare, de buget de deficit de acea direcție care trebuie menținută ca să nu intrăm în alte încurcături și sigur are două puncte legate de comunitatea maghiară: învățământul în limba maternă și drepturile minoritățile. După ce vom semna vom face public acordul”, a spus Kelemen.

El a adăugat că „România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, iar criza politică „s-a prelungit enorm de mult”.

Întrebat dacă UDMR va rămâne cu secretarii de stat din ministere, Kelemen a răspuns: „nu am discutat cu Luca Niculescu, de obicei am avut secretari de stat la educație și la cultara, vom discuta”.

Acordul prevede ca în următoarele 6 luni UDMR să nu voteze o moțiune de cenzură.

Și PNL a decis să semneze un acord cu premierul Luca Niculescu.