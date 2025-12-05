Cele mai comune mituri despre consumul de energie și ce spun specialiștii despre ele

Consumăm energie fără să ne gândim prea mult la ea, dar avem cu toții opinii despre ce ne crește facturile, ce ne ajută să economisim, ce merită schimbat și ce nu. De-a lungul anilor, s-au format o serie de mituri care circulă din familie în familie, dar problema este că multe dintre ele sunt complet greșite și pot duce la alegeri ineficiente, consum ridicat și investiții făcute în direcția greșită. Specialiștii în eficiență energetică explică de ani buni că realitatea nu este intuitivă și că deciziile bune pornesc din informații clare, nu din presupuneri.

Poți găsi informații clare despre asta pe SHIFT Hub, o platforma ING dezvoltată împreună cu experții InfoClima și ECONOS, cu tips & tricks despre cum să reduci consummul de energie, fie c-o faci pentru sustenabilitate sau doar ca să mai scazi suma de pe facturi. Am analizat câteva dintre miturile cele mai comune cu ajutorul informațiilor de la specialiștii de acolo.

Mit 1: Termopanele rezolvă tot

Fotografie de Fabian Keiser via Unsplash

Primul mit este acela că ferestrele de termopan rezolvă orice problemă de izolație. În foarte multe locuințe, oamenii presupun că dacă au montat geamuri moderne, pierderile de energie dispar automat. În realitate, diferența o face calitatea montajului și a etanșării, nu doar tipul de geam. O fereastră cu două sau trei foi de sticlă poate funcționa sub așteptări dacă rama nu este bine fixată sau dacă spațiile dintre toc și zidărie nu sunt umplute corespunzător. Garniturile se pot uza în timp, iar un geam performant poate deveni sursă de pierderi de energie după câțiva ani. De aceea, verificarea periodică a ferestrelor este esențială, chiar și în locuințele noi.

Mit 2: Electronicele mici nu consumă nimic

Un al doilea mit foarte răspândit spune că electronicele și electrocasnicele mici consumă atât de puțin încât e insesizabil la factură. Aparatele de bucătărie, boxele sau încărcătoarele aparent inofensive sunt ignorate în mod constant când ne gândim la sustenabilitate. În realitate, consumul unui aparat electric nu este dictat de dimensiune, ci de tehnologie și durată de utilizare. Un aparat mic, folosit des, poate consuma mai mult decât un aparat mare folosit rar. De exemplu, un fierbător de apă folosit de cinci ori pe zi poate avea un consum săptămânal mai ridicat decât un cuptor electric folosit o singură dată. Specialiștii recomandă să verificăm eticheta energetică și consumul în stand by înainte de a face presupuneri. Apropo, unul dintre aparatele la modă care consumă mult mai mult decât te-ai aștepta este air fry-erul.

Mit 3: N-are nimic dacă lași aparatele în priză

Un al treilea mit spune că aparatele lăsate în stand by-ul nu contează pentru factura lunară. Mulți oameni cred că dacă un aparat are ledul stins sau dacă nu este activ, nu consumă. În realitate, foarte multe dispozitive consumă energie chiar și atunci când nu sunt folosite. Televizoarele moderne, consolele de gaming, boxele inteligente și routerele au un consum de fond care, adunat, poate reprezenta un procent semnificativ din factura lunară. Eliminarea consumului de stand by este unul dintre cei mai simpli pași pe care îi poți face pentru a economisi energie, fără a renunța la confort.

Mit 4: N-ai ce face cu o casă veche, nerenovată

Un alt mit popular este cel conform căruia o casă veche nu poate deveni eficientă energetic. Locuințele construite în anii 1960, 1970 sau 1980 sunt percepute adesea ca fiind imposibil de modernizat fără renovări costisitoare. Specialiștii subliniază că, deși izolarea completă a unui imobil vechi este într-adevăr o intervenție majoră, există o mulțime de pași mici care pot produce schimbări semnificative. Etanșarea ferestrelor, folosirea draperiilor groase, reparațiile instalațiilor și eliminarea consumului rezidual sunt acțiuni care pot face o locuință veche mai eficientă decât una nouă, dacă proprietarii sunt atenți și consecvenți.

Mit 5: Nu-ți permiți să trăiești mai sustenabil

Mulți cred că sustenabilitatea este scumpă și inaccesibilă. De fapt eficiența energetică nu este un set de investiții spectaculoase, ci o serie de alegeri mici, care în timp se adună. Becurile LED, termostatul programat corect, eliminarea infiltrațiilor, curățarea filtrelor și monitorizarea consumului sunt acțiuni care nu necesită bugete mari. În plus, efectele se văd imediat în confort și în stabilitatea facturilor.

Mit 6: Mai cald înseamnă mai bine

Există și mitul potrivit căruia temperatura mai ridicată în locuință oferă automat mai mult confort. Mulți încălzesc camerele la temperaturi de peste 23 de grade, crezând că mai cald înseamnă mai bine. Specialiștii explică însă că o temperatură de 20–21 de grade este optimă pentru sufragerie, iar o temperatură ușor mai mică este ideală pentru somn. Confortul nu vine numai din numărul afișat pe termostat sau termometru, ci din distribuția uniformă a căldurii și din lipsa curenților de aer reci. Este chiar periculos pentru sănătate și imunitate să trecem brusc de la o cameră prea încălzită la frigul de afară.

Mit 7: O singură schimbare mare va rezolva totul

Foto de Mario Ame via Unsplash

Cum ziceam, de multe ori sunt mai important obiceiurile noastre decât o singură renovare pe bani mulți. Problema este că a apărut acest în care proprietarii își pun toate speranțele într-un singur gest, cum ar fi schimbarea centralei sau montarea ferestrelor noi, ca să le schimbe drastic factura. Eficiența energetică este însă un proces în lanț, în care fiecare componentă contează. O centrală performantă nu poate compensa pierderile masive prin ferestre, iar o fereastră de ultimă generație nu poate echilibra un termostat setat greșit. Abordarea noastră trebuie să fie coerentă și făcută în pași mici și deși.

Mit 8: Dacă nu vine primăria să-mi izoleze blocul, nu se întâmplă nimic

Cei care locuiesc la bloc au tendința să creadă că nu pot face aproape nimic, pentru că nu pot izola pereții exteriori fără să prindă un proiect de reabilitare termică pe fonduri europene al primăriei. Realitatea este că multe dintre pierderile de energie apar la interior, nu la exterior. Etanșarea ușilor și a ferestrelor, reglarea temperaturii, repararea și curățarea instalațiilor și evitarea risipei sunt acțiuni accesibile oricui, indiferent de tipul locuinței.

Mit 9: Dacă e casă nouă, e neapărat eficientă energetic

O idee greșită foarte răspândită este cea potrivit căreia locuințele noi sunt automat eficiente energetic. Deși este adevărat că multe dintre construcțiile recente respectă standarde mai bune decât cele vechi, nu orice locuință nouă este performantă. Montajul defectuos, materialele mediocre, lipsa etanșării sau proiectele făcute în grabă pot transforma o construcție nouă într-una ineficientă. Evaluarea atentă și întreținerea corectă sunt necesare în orice context.

Mit 10: Temperatura apei calde nu contează, că la fel plătești

Foto de Artum Labunsky via Unsplash

O altă credință comună, mai ales între proprietarii de centrale termice și boilere, este că temperatura apei calde nu influențează consumul într-o măsură relevantă. Folosirea apei fierbinți, prelungirea dușurilor și încălzirea excesivă a boilerelor contribuie masiv la creșterea consumului. Ajustarea temperaturii apei la niveluri confortabile, dar nu exagerate, este un pas esențial în eficientizarea locuinței.

În final, miturile legate de consumul de energie se formează ușor, dar se demontează doar prin informație clară și explicații simple. Eficiența energetică nu înseamnă transformarea locuinței într-un șantier, ci înțelegerea modului în care funcționează căldura, ventilația, electrocasnicele și obiceiurile zilnice. Prin pași mici și consecvenți, orice locuință poate deveni mai eficientă, indiferent de vârstă, suprafață sau buget.

Articol susținut de ING Bank