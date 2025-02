Cele mai importante 3 tendințe în vânzări în 2025

Know HOW din Stup

La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 29.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și multe altele și peste 20 de parteneri cu servicii la preț preferential pentru comunitatea Stup. Astăzi povestim cu echipa MiniCRM, partenerul Stup care te ajută să îmbunătățești relația cu clienții și procesele din cadrul firmei. Și dacă vrei să afli mai multe despre Stup, intră aici.

Ar fi plictisitor și banal să începem cu lista de lucruri care frânează vânzările în perioada aceasta. Da, economia este dificilă, cererea solvabilă este în scădere, cheltuielile sunt limitate. Dar asta e situația și trebuie să ne adaptăm. Toate acestea înseamnă că, mai mult ca oricând, este important să obții sfaturi despre vânzări de la o sursă de încredere, care îți va îndrepta afacerea în direcția bună.

Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să abordăm două concepții greșite care apar adesea pe social media. Prima este că vânzările eficiente pot exista fără muncă grea. A doua concepție greșită este că numai oamenii de vânzări vând. În acest articol urmează să descompunem în detaliu concepțiile greșite și îți spunem ce funcționează cu adevărat!

În căutarea Sfântului Graal al vânzărilor

Când deschizi Facebook, TikTok sau Insta, pare că toată lumea este un fel de guru al vânzărilor. Toată lumea știe secretul: cum să faci o vânzare de succes în cinci minute! Nu trebuie să ridici un deget și îți vei crește veniturile de zece ori! Îți voi arăta ce a funcționat pentru mine și nici măcar nu trebuie să muncesc!

Ce au toate aceste postări în comun, este că îți promit Sfântul Graal, singurul mod sigur de a-ți crește vânzările fără muncă. Dar nu există așa ceva! Și de ce este important să nu cazi în capcana vorbelor mari? Pentru că pierzi o mulțime de bani, timp și energie pe metode care nu înseamnă nimic și nu vor aduce rezultate.

Ca în toate domeniile vieții, în vânzări este important să parcurgi informațiile, să le obții din surse credibile și să te gândești cu atenție la sfaturile care ți s-ar potrivi. Acum, s-ar putea să crezi, pe bună dreptate, că acest articol este doar un alt sfat obscur, fără cunoștințe în spate. Dar noi nu susținem că am fi găsit Sfântul Graal: la MiniCRM, susținem că am lucrat cu mii de IMM-uri românești, am văzut și am rezolvat mii de provocări de-a lungul a aproape 10 ani și jumătate. Sfaturile noastre se bazează pe experiență!

Urmează a doua concepție greșită, care ne obligă să adăugăm puțin context istoric meseriei de om de vânzări. Pe scurt, în România, însuși termenul „vânzări” lasă un gust amar. Nu ești singur dacă te gândești la MLM sau la vânzător de aspiratoare. Și dacă asta este ceea ce au oamenii în minte, nu este de mirare că se feresc de vânzători. Conceptul de vânzări a fost erodat de-a lungul unei perioade îndelungate de timp, dar a venit vremea să-i redăm onoarea.

Pentru că, oricum ai privi lucrurile, toată lumea vinde. Fiecare companie o face, chiar și cele care nu o fac conștient. Agentul de servicii pentru clienți, consultantul, chiar și persoanele din departamentul de resurse umane, vând – deci cheia este să o faci bine și să cunoști cele mai bune trucuri!

Vânzările bazate pe marketing: o fundătură sigură?

Vânzările bazate pe marketing pot fi exprimate foarte simplu ca încrederea că produsul tău este suficient de bun încât să se vândă singur. Acest lucru poate funcționa în două cazuri: dacă ai un produs foarte simplu sau foarte bun, și dacă ai acces la marketing de talie mondială. În toate celelalte cazuri vei rămâne dezamăgit. Mai ales dacă ai un produs mai complex care trebuie explicat oamenilor (cum ar fi un sistem CRM). Cu toate acestea, pentru o vânzare într-un magazin online, poate exista o justificare, mai ales dacă e vorba de un produs cunoscut și căutat.

Principalele tendințe de vânzări pentru 2025

Experiența clientului este noul rege

„Eu nu vând haine, eu vând un stil de viață”. Citatul îi aparține lui Ágnes Silka Kanizsai, proprietara Silka Fashion, și s-ar putea spune că acesta cuprinde tot ce e de știut despre vânzări. Ágnes nu spune cât de bune sunt hainele ei. Ea vorbește despre ceea ce câștigă clienții atunci când cumpără de la ea. Haine care nu sunt ieftine și după care trebuie să aștepți de multe ori luni de zile până să le primești.

Dar hainele sunt secundare, accentul este pus pe senzație și pe experiență. La Silka, cumpărarea unei rochii începe cu o analiză a culorii (a ochilor, a părului), iar în baza acesteia, profesioniștii recomandă rochia perfectă pentru clientă. Mai important, ei învață doamnele și domnii cum să poarte hainele și cum să primească complimente în ele.

Iar procesul nu se oprește aici, pentru că la Silka clientul nu este abandonat după ce a ieșit din magazin cu hainele visurilor sale. După un timp hainele nu mai sunt perfecte: devin prea largi sau prea strâmte. Nu-i nimic, pentru că Silka va face și modificările gratuit.

Practic, clienții plătesc pentru experiență. Vânzarea în sine durează zece minute. Procesul este unic, centrat pe client și personalizat. Silka Fashion este un exemplu excelent al faptului că oamenii nu aleg o companie sau alta bazându-se în primul rând pe calitatea produsului sau pe preț. Un preț și un produs bun sunt atât de fundamentale încât nu sunt suficiente pentru a ieși în evidență față de concurență. Accentul este pus pe ascultarea nevoilor și pe grijă.

Atenția este cea mai valoroasă monedă în lumea digitală. Mai demult, când ziarele erau principalul mijloc de publicitate, informațiile circulau lent, iar oamenii luau decizii și mai lent. Apoi au apărut televiziunea, internetul, social media și lumea s-a mișcat cu o viteză amețitoare. Cel mai bun exemplu în acest sens este TikTok, unde ai la dispoziție doar câteva secunde pentru a atrage atenția oamenilor.

Dacă privim lucrurile din perspectiva clientului, putem observa că procesul decizional a fost, de asemenea, accelerat. Motivul e foarte simplu: 99% dintre oameni sunt comozi și nu au timp. Nu au răbdarea și timpul necesar pentru a sta o mie de ani să aleagă ceva. Ei vor alege de fiecare dată compania care le atrage atenția din prima și care îi ascultă.

Acest lucru ne aduce la celălalt aspect: atenția grijulie. Tocmai aici excelează Silka Fashion. Dar există și alte exemple bune la noi. Și supermarketul online Sezamo.ro poate spune că este departe de a fi cel mai ieftin de pe piață. În schimb, are grijă de clienți: mâncarea comandată este livrată în aceeași zi, iar dacă există o reclamație, își asumă vina și oferă rambursarea aferentă. Iar oamenii au încredere în ei.

Indiferent ce părere ai despre TEMU, are multe de oferit în ceea ce privește grija față de clienți. Atunci când comanzi ceva, poți urmări statusul comenzii cu o precizie desăvârșită. Dacă nu ajunge la timp, primești automat o rambursare pe care nici măcar nu trebuie să o ceri. Dacă există o problemă cu produsul, te vor credita în decursul a trei luni, fără nicio problemă. Papucii de pluș în formă de pisicuță s-au ieftinit după ce ai comandat? Poți solicita o ajustare retroactivă a prețului și primești diferența imediat, sub forma unui cupon.

Toate acestea sunt lucruri care îi fac pe oameni să se simtă în siguranță cu TEMU – și pot fi învățate și aplicate.

Sfântul AI este încă departe

Suntem în 2024, iar în prezent subiectul actual este inteligența artificială. În vânzările bazate pe marketing, există o așteptare masivă ca aceasta să îți spună cum să îți vinzi produsul și să ajungi la succesul așteptat. Dar există două lucruri de care trebuie să ții cont și de care să te ferești în ceea ce privește inteligența artificială.

În primul rând, societatea acceptă mai greu schimbarea: majoritatea oamenilor nu vor să vorbească cu un robot atunci când fac cumpărături, ci cu o altă ființă umană. Probabil că această rezistență va persista pentru o lungă perioadă de timp, motiv pentru care companiile care se bazează doar pe AI pentru marketing și vânzări sunt dezamăgite. Un alt aspect este că, pentru a utiliza AI în mod eficient, este nevoie de un volum imens de cunoștințe, pe care, din experiența noastră, marea majoritate a IMM-urilor nu le au.

La nivel pur teoretic, vânzările de succes bazate pe marketing ar fi posibile cu AI ca unealtă de sprijin pentru vânzări. Mai mult teoretic, deoarece în practică nu există exemple bune în acest sens.

Înapoi la elementele de bază

Să rămânem la AI puțin, pentru că poate fi tentant să încerci ceva nou și cu adevărat inovator în vânzări. Dar înainte de a te decide să plătești o sumă considerabilă pentru un program AI, ar trebui să îți pui câteva întrebări: înțelegi cum funcționează inteligența artificială? Dacă nu, ai timpul și energia necesare pentru a învăța? Știi exact pentru ce și cum vrei să o folosești?

Știm din experiență că inovațiile de tip AI pot fi cu adevărat eficiente atunci când compania este stabilă și ordonată, și nu este ocupată cu stingerea incendiilor de zi cu zi.

Pe de altă parte, este trist faptul că un manager care nu poate gestiona și conduce oameni nu va putea promova în mod corespunzător software-ul AI. Este posibil să existe unele IMM-uri în care AI este un ajutor imens pe care îl exploata la maxim, dar este un lucru mai degrabă atipic.

Dacă vrei să dai lovitura anul viitor, trebuie mai întâi să pui la punct elementele de bază. Iar elementele de bază sunt procesele și înțelegerea a ceea ce înseamnă vânzările.

