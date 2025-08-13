Cele mai mari creșteri salariale din iunie au fost în domeniul tranzacțiilor cu crypto-active. Perdanții puterii de cumpărare

Cei care s-au ocupat de tranzacții cu opțiuni pe acțiuni, obligațiuni precum și cu tranzacționarea activelor crypto au avut cele mai mari creșteri salariale în iunie 2025 față de iunie 2024, arată un comunicat transmis miercuri de Statistică.

Salariul mediu net a fost în iunie 5.539 lei, dar mediile sunt înșelătoare. În circa 4 industrii salariile au scăzut (transporturi pe apă, fabricarea produselor chimice, extracția cărbunelui și activități de editare), ceea ce a redus consistent puterea de cumpărare.

Valorile cele mai mari ale salariului net s-au înregistrat în fabricarea produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (12.656 lei) și în activităţile de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (11.957 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (3.367 lei) și în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.442 lei).

Iunie 2025 comparativ cu Mai 2025

În luna iunie 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 10,7% în activităţi de editare, respectiv cu 10,1% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

• între 5,5% și 8,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, telecomunicaţii, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);

• între 3,5% și 5,0% în alte activităţi de servicii, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea altor mijloace de transport, extracţia minereurilor metalifere, alte activităţi extractive, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea băuturilor, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna mai 2025 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• între 3,0% și 6,0% în tranzacţii imobiliare, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), transporturi pe apă, fabricarea produselor din tutun, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

• între 1,0% și 2,5% în captarea, tratarea şi distribuţia apei, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, industria metalurgică, colectarea şi epurarea apelor uzate.

În sectorul bugetar, în luna iunie 2025, s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (-4,2%) în principal ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare, respectiv în administraţia publică (-0,1%). În sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a rămas constant faţă de luna precedentă.