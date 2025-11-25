Cele mai mari târguri de Crăciun din București se deschid săptămâna asta. Programul fiecăruia și principalele atracții

Acest sezon al sărbătorilor de iarnă este, în București, cel mai bogat în Târguri de Crăciun din ultimii anii.

Amenajările și pregătirile sunt aproape gata, în câteva zile încep, în cascadă, deschiderile oficiale.

În București va fi un mare Târg de Crăciun organizat de Primăria Capitalei, pentru prima dată în trei locații distincte: Piașa Constituției, locul deja tradițional, Piața Universității și Esplanada Operei.

În Sectorul 6 se deschide, în câteva zile, West Side Christmas Market, târgul din Parcul Drumul Taberei.

Mai e Târgul de Crăciun din Sectorul 3, pe care primarul Robert Negoiță l-a mutat, anul acesta, din Hala Laminor în Piața Alba Iulia.

Și lista continuă cu târgurile de la Romexpo și Mall Băneasa, cu Tărâmul de Gheață din Parcul Copiilor.

Citește, pe B365.ro, care este programul acestor evenimente de iarnă din București și care sunt marile lor atracții.