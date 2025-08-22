Cele mai recente atacuri ale Rusiei dezvăluie adevăratele intenții ale Moscovei, susține Zelenski

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi seara că atacurile ruseşti la scară largă din timpul nopţii precedente, care au vizat părţi diferite ale Ucrainei, arată că Moscova evită negocierile pentru încheierea războiului, relatează Reuters.

Multe ţinte se aflau în vestul Ucrainei, departe de linia frontului, notează News.ro. Zelenski a spus că un atac cu rachete asupra unei companii de electronice deţinute de SUA este un indicator „elocvent” al intenţiilor Rusiei în ceea ce priveşte iniţiativele de pace conduse de SUA.

„Acum, semnalele din partea Rusiei sunt, sincer, neruşinate”, a declarat Zelenski în discursul său video către naţiune de joi seară. „Încearcă să se eschiveze de la necesitatea organizării de întâlniri. Nu vor să pună capăt războiului. Continuă cu atacurile masive”, a indicat liderul ucrainean.

În ultimele atacuri, Rusia a folosit nu mai puţin de 574 de drone şi 40 de rachete, a spus Zelenski, fiind unul dintre cele mai ample. O persoană a fost ucisă şi 22 au fost rănite.

Majoritatea răniţilor din timpul nopţii au fost înregistraţi în urma unui atac asupra fabricii de electronice Flex, deţinută de SUA, din regiunea Zakarpattia, din extremitatea vestică a Ucrainei, au declarat autorităţile ucrainene. Depozitele din această zonă au fost avariate.

„Credem că a fost un atac deliberat asupra proprietăţii SUA aici, în Ucraina, asupra investiţiilor americane”, a declarat Zelenski, descriind compania ca fiind un producător de aparate electrocasnice.

„Un atac foarte elocvent, comis chiar în momentul în care lumea aşteaptă un răspuns clar din partea ruşilor cu privire la mişcările lor în negocierile pentru a pune capăt războiului”, a comentat Zelenski, sugerând că interesul Rusiei pentru eforturile de pace conduse de SUA nu este sincer.

Rușii au vizat o instalație importantă de pompare a gazelor

Rusia nu a comentat afirmaţia lui Zelenski că armata sa a lovit în mod deliberat o instalaţie deţinută de SUA, dar Moscova neagă că ar viza civili şi infrastructură civilă.

Un primar din apropierea fabricii avariate a declarat că aceasta era deţinută de compania americană Flex şi avea mii de angajaţi.

În oraşul Liov, din vestul Ucrainei, atacurile au ucis o persoană, a rănit alte trei şi a avariat 26 de case, a declarat guvernatorul Maksîm Kozîţki.

Autorităţile din regiunea Dnipropetrovsk, din sud-estul Ucrainei, au raportat pagube la fabrici, case şi conducte de gaz. Două surse din industrie au declarat pentru Reuters că o instalaţie importantă de pompare a gazelor a fost atacată, fără a preciza locaţia.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a lovit infrastructura energetică şi aeroportuară a Ucrainei, precum şi instalaţii industriale militare în timpul nopţii şi a capturat un alt sat de pe linia frontului – Oleksandro-Şultîne.

Ucraina a declarat, la rândul său, că a lovit o rafinărie de petrol rusă, un depozit de drone şi o bază pentru combustibili.

Blocaj pe frontul diplomatic

După o serie de demersuri diplomatice, preşedintele american Donald Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că s-a ajuns la un acord pentru a organiza o întâlnire bilaterală între Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin.

Moscova spune că Putin şi-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni cu Zelenski, dar că Ucraina încearcă să submineze eforturile lui Trump de a rezolva conflictul şi că liderul său este oricum ilegitim.

Trump s-a întâlnit atât cu Zelenski, cât şi cu Vladimir Putin în ultima săptămână, în încercarea de a găsi o soluţie diplomatică pentru încetarea luptelor, dar a recunoscut că liderul de la Kremlin s-ar putea să nu-şi dorească un acord.

Zelenski l-a îndemnat pe Trump să reacţioneze ferm dacă acesta este cazul. „Dacă ruşii nu sunt pregătiţi, am dori să vedem o reacţie fermă din partea Statelor Unite”, a declarat el joi.

Potrivit unor oficiali şi surse americane, planificatorii militari americani şi europeni au început să exploreze garanţiile de securitate post-conflict pentru Ucraina, dar calea către pace rămâne incertă.

Rusia și legitimitatea lui Zelenski

Ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov a reiterat joi o condiție pe care Ucraina a respins-o deja ca inacceptabilă și a ridicat iarăși chestiunea „lipsei de legitimitate” a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit declarațiilor citate de Reuters și Kommersant.

Întrebat de jurnaliști dacă Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, Lavrov a spus că „președintele nostru a afirmat în repetate rânduri că este dispus să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski”.

Lavrov a adăugat însă o rezervă: „cu condiția ca toate problemele care necesită atenție la cel mai înalt nivel să fie bine rezolvate, iar experții și miniștrii să pregătească recomandări adecvate”, scrie Kommersant.

„Și, desigur, cu condiția ca, atunci când și dacă – sperăm că atunci când – se va ajunge la semnarea viitoarelor acorduri, problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri din partea ucraineană să fie rezolvată”, a spus Lavrov.

Putin a ridicat în repetate rânduri semne de întrebare cu privire la legitimitatea lui Zelenski, întrucât mandatul acestuia urma să expire în mai 2024, dar războiul a împiedicat organizarea de noi alegeri prezidențiale.