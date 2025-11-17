Cele mai riscante criptomonede s-au prăbușit la minimul ultimilor 5 ani într-o răsturnare spectaculoasă de paradigmă

Vânzarea în masă de pe piața criptomonedelor nu dă semne că s-ar opri, iar cele mai mici și mai riscante tokenuri digitale suportă cel mai puternic impact, relatează Bloomberg.

Indicele „MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap”, care urmărește cele mai mici 50 de active digitale dintr-un coș de 100, a scăzut duminică la cel mai redus nivel din 2020 încoace.

Minimul a venit în contextul în care Bitcoin, cea mai populară și valoroasă criptomonedă, a rămas fără ceea ce fusese până de curând un câștig de 30% de la începutul anului, la doar câteva săptămâni după ce stabilise un maxim istoric.

Considerate un barometru pentru cele mai riscante apetituri speculative, așa-numitele „altcoins”, criptomonede mici și cu grad ridicat de risc, rămân mult în urmă față de monedele mai mari în 2025.

„Game over” pentru criptomonedele mici?

Situația a atras atenția în condițiile în care în ciclurile de creștere anterioare, indicele „Small-Cap” a depășit adesea varianta sa axată pe criptomonedele mari, un efect al apetitului traderilor pentru pariuri cu risc ridicat și recompense pe măsură.

Dar această tendință s-a inversat anul trecut, după ce SUA au aprobat produse tranzacționate la bursă pe Bitcoin și Ether, care au devenit un punct de atracție pentru fluxurile instituționale de capital.

Raportat la ultimii cinci ani, indicele „Small-Cap” este în scădere cu aproape 8%, în timp ce indicele pentru cele mari a crescut cu aproximativ 380%, evidențiind cât de mult a ieșit din preferințe acest segment de criptomonede.

Pratik Kala, manager de portofoliu la fondul australian Apollo Crypto, spune că investitorii individuali au învățat lecții din ciclurile anterioare. „O maree care urcă nu ridică toate bărcile – ci doar pe cele de calitate”, a declarat acesta pentru Bloomberg.

Piața cripto, în ansamblu, încă se resimte după prăbușirea din 10 octombrie, care a declanșat lichidări de aproximativ 19 miliarde de dolari și a șters peste 1 trilion de dolari din valoarea de piață a tuturor tokenurilor. De atunci, apetitul pentru risc s-a prăbușit, iar traderii continuă să evite cele mai speculative colțuri ale pieței.

FOTO articol: Volodymyr Shtun / Dreamstime.com.