VIDEO Cele patru metode prin care Rusia vrea să saboteze alegerile în Republica Moldova, prezentate de Dorin Recean / „Scopul Kremlinului este să preia puterea la Chișinău”

„Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în țară, iar Federația Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în țara noastră”, a declarat Dorin Recean. „Scopul este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor”, a adăugat el.

Dorin Recean a declarat că știe că presiunea și îngrijorarea sunt resimțite din ce în ce mai mult în societate, având în vedere acțiunile subversive ale Rusiei. Premierul a dat asigurări că Republica Moldova nu doar că rezistă, dar și ripostează ferm și că va „împiedica planul rusesc de ocupație”.

„Cunoaștem schemele Kremlinului”, a spus Recean. El a afirmat că instituțiile statului le combat permanent, iar la alegerile din 2024 au reușit să respingă „această tentativă de capturare a Republicii Moldova” a Rusiei.

Premierul moldovean avertizează că în aceste alegeri „se întâmplă lucruri și mai grave”, iar „eșecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie și mai mulți bani, să implice și mai mulți oameni și să influențeze și mai mult alegerile noastre, să saboteze alegerile în Republica Moldova”.

Recean mai afirmă că metodele Rusiei devin tot mai radicale și prezintă patru dintre ele:

Metoda 1: Implicarea membrilor grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă

„Ei le pregătesc de mai mult timp – noi deconspirăm și contracarăm aceste acțiuni criminale.

Luni, am văzut cum SIS, IGP și PCCOCS au informat despre reținerea a peste 70 de persoane. Tineri între 19 și 40 de ani au fost duși la antrenamente în Serbia, coordonate de persoane din serviciile speciale rusești, așa-numitul GRU, și învățați cum să provoace violențe. Au fost antrenați cum să utilizeze arme de foc, cum să rupă cordonul poliției. În urma perchezițiilor au fost găsite arme, bastoane, corturi, zeci de mii de euro, haine de camuflaj, grenade. Urmărirea penală a stabilit legătura clară a acestora cu serviciile rusești, dar și cu partide din Republica Moldova. De asemenea, Rusia încearcă să recruteze resurse ale așa-numitului MGB din regiunea transnistreană pentru acțiuni de vandalism, incendiere, destabilizare aici la noi, pe malul drept”, scrie Recean.

Metoda a 2-a: Plan infracțional de corupere electorală pus în aplicare de rețeaua criminală Șor

Premierul spune că Rusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi în alegerile din 28 septembrie. Dar statul nostru NU va admite ca furtul de voturi să devină o „lovitură de stat electorală”.

„CNA realizează 2500 de acțiuni de urmărire penală, zeci de persoane au fost reținute, iar cei care organizează cumpărarea de voturi vor fi pedepsiți cu închisoarea. Sunt probe, inclusiv interceptări, care demonstrează că cumpărarea voturilor este finanțată de Federația Rusă. Instrumentul este gruparea criminală Șor, iar beneficiarii sunt mai mulți concurenți electorali.

De la 1 august – în doar 2 luni – Poliția a realizat peste 600 de percheziții. 273 – pentru corupere electorală și 310 – pentru tentative de destabilizare.

Vedem că unele partide finanțate de Federația Rusă pregătesc formula de corupere electorală numită „carusel”. Cum funcționează? Persoana intră în secția de votare cu un buletin de vot fals, care este folosit pentru a fi pus în urna de vot și a lua unul autentic pe care se pune ștampila votat în dreptul acelui partid. Acest buletin este scos în afara secției de votare, este oferit următorului alegător deja cu ștampila votat în schimbul unei sume de bani”.

Premierul a solicitat tuturor membrilor birourilor secțiilor de votare, observatorilor să vegheze și să intervină conform procedurilor. De asemenea, el a rugat și îndemnat alegătorii să raporteze aceste cazuri birourilor electorale în care observă încălcarea.

Metoda a 3-a: Atacurile cibernetice

„Știu că pentru majoritatea cetățenilor aceasta pare departe de preocupările cotidiene, însă atacurile de acest gen lovesc în infrastructura critică guvernamentală a Republicii Moldova. De ce ei fac asta? Pentru a crea panică, haos, pentru a denatura informațiile care ajung la public. Pe lângă aceasta, ei clonează pagini web, sparg conturi personale sau de serviciu, fură identitatea cetățenilor, trimit informații false sau fișiere cu viruși. În 2025, au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice guvernamentale”, a declarat premierul.

Totodată, Recean spune că atacurile au fost diferite „și ele continuă – asupra sistemului de trecere a frontierei, sistemului aeroportuar, asupra sistemelor de plăți, a semnăturii digitale, asupra sistemelor de comunicații – scopul final este panica generalizată și neîncrederea în faptul că statul funcționează”.

„Aici accentuez un lucru important: de mai multă vreme, scopul serviciilor rusești este să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental pentru a face scurgeri de date, a induce haos sau a utiliza informația împotriva statului și a cetățenilor”, a adăugat el.

El a mai spus că se pregătesc pentru orice scenariu și roagă cetățenii să urmărească anunțurile pe canale oficiale.

„Ei pot încerca să stingă lumina, să organizeze alerte false cu bombă, să atace cibernetic sistemul informațional legat de alegeri, pentru a pune sub presiune instituțiile. Orice scenariu ar pune ei în aplicare, CEC are toate instrumentele de protejare a votului. CEC a accentuat recent că rezultatele alegerilor sunt cele validate de Curtea Constituțională în baza proceselor-verbale scrise, adică pe hârtie. Accentuez că digitalizarea sistemelor se face doar pentru ca cetățenii să poată urmări în direct procesul, dar nu pentru validarea datelor”, mai spune Recean.

Metoda a 4-a: Intoxicare informațională masivă

„Ei creează zilnic conturi și pagini false, fabrică videouri, scrisori, mesaje – vedem o avalanșă propagandistică fără precedent pentru țara noastră. Doar în ultimele 2 luni au fost eliminate de pe Tik Tok peste 100 000 de conturi false și peste 250 000 de conturi spam – toate făceau parte din atacul informațional asupra Moldovei”, spune premierul.

Recean spune că a văzut investigații jurnalistice – „cum sunt recrutați oamenii și instruiți – ce să scrie, cum să scrie, despre cine să scrie, ce cuvinte și mesaje să pună pe rețele – mii și mii de conturi care comentează la comandă. Îi vedem în comentarii – vedem exact aceleași texte care vor să inducă neîncredere și ură”.

El dă un exemplu de instrucțiune pentru postacii plătiți, deconspirat într-o investigație jurnalistică: „Până la alegeri a rămas o lună, de aceea, eu vreau să vă rog să vă implicați la maximum în proces. Acum va fi politică anti-PAS, foarte mult conținut împotriva PAS. Vom avea mult de lucru, activitatea va fi interesantă și totul va fi plătit.”

Îndemnul premierului pentru Dodon

„Aceasta nu este o luptă electorală obișnuită”, ci „un asediu asupra țării noastre”, a afirmat Dorin Recean care a venit cu îndemn pentru moldoveni:

„Nu putem schimba ce face Rusia, dar putem schimba ce facem noi, ca popor. Să transformăm îngrijorarea în mobilizare și acțiuni chibzuite. Să ripostăm prin a le împiedica schemele. Dacă vedeți o provocare la secția de vot sau în sat, dacă știți despre un caz de vânzare a votului, sesizați poliția. Dacă se întrerupe lumina, de exemplu, dacă se întrerupe procesul de vot, dacă ei vor face alarme false cu bombă, așa cum au mai făcut, nu intrăm în panică, ascultăm autoritățile și continuăm să votăm cinstit. Voi aveți puterea. Statul este alături de voi și voi trebuie să fiți alături de stat”, a transmis premierul moldovean.

El a făcut un apel către concurenții electorali: „Dodon, Ceban, Tkaciuk, Vlah și alții – ieșiți public și condamnați, disociați-vă de gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influența malignă a Kremlinului; măcar în ultimul ceas. În caz contrar, voi confirmați că sunteți beneficiarii direcți ai corupției electorale finanțate de Kremlin prin Șor”.

La finalul discursului său, Recean spune că pe 28 septembrie „se dă ultima bătălie” pentru Republica Moldova și îi îndeamnă pe toți cetățenii să participe „cu un vot cinstit” la alegerile parlamentare.