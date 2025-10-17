Cercetătorii au observat la delfini leziuni cerebrale asemănătoare cu cele provocate de boala Alzheimer

O echipă de oameni de știință din Florida a detectat la delfini „modificări cerebrale similare cu cele observate în boala Alzheimer”, acestea fiind asociate cu algelele toxice, a anunțat într-un comunicat Facultatea de Medicină Miller a Universității din Miami (UM), citată joi de EFE și Agerpres.

Cercetarea, publicată în revista științifică Nature Communications Biology și efectuată pe delfini din estuarul Indian River Lagoon, pe coasta de est a statului american Florida, asociază aceste daune la nivel cerebral cu expunerea prelungită la fenomenul de înflorire a algelor toxice, din ce în ce mai des întâlnit în apele calde și poluate.

În timpul episoadelor de înflorire algală, oamenii de știință au descoperit în creierul delfinilor eșuați concentrații foarte mari ale toxinei acid 2,4-diaminobutiric (2,4-DAB), un aminoacid natural produs de anumite alge și bacterii, care poate afecta sistemul nervos.

Analiza a arătat că delfinii eșuați în timpul fenomenelor de proliferare masivă a algelor aveau cu până la 2.900 de ori mai multă toxină 2,4-DAB în creierul lor comparativ cu delfinii găsiți eșuați în afara acestor episoade.

Delfinii acumulează toxine consumând pește și moluște contaminate, ceea ce îi transformă în „specii santinelă”, ce indică sănătatea ecosistemelor costiere.

Oamenii de știință au descoperit și alte anomalii la delfini

Cercetătorii au identificat, de asemenea, acumulări anormale de proteine și unele modificări genetice asociate cu memoria și sănătatea neurologică.

„Delfinii dezvoltă în mod natural patologii amiloide și tau”, două proteine legate de declinul cognitiv în boala Alzheimer, „iar creierul lor arată modul în care factorii de mediu – cum ar fi toxinele din înflorirea algelor – pot accelera procesele neurodegenerative”, a explicat specialistul în neurotoxicologie David Davis de la UM.

Echipa a observat „paralele transcriptomice (n.r. legate de ARN) între delfinii expuși la toxine algale și boala Alzheimer la oameni, în special în căile care afectează comunicarea neuronală și bariera hematoencefalică”, o structură ce protejează creierul de trecerea substanțelor toxice din sânge, a adăugat Davis.

Proliferarea algelor dăunătoare, un fenomen alimentat de creșterea nivelului de nutrienți din ape și de încălzirea acestora, s-a intensificat în ultimii ani în Florida, afectând atât fauna marină, cât și sănătatea umană.

Cercetătorii sunt îngrijorați că și alte specii ar putea fi afectate

„Aceste rezultate sunt îngrijorătoare deoarece delfinii împart apele de coastă cu oamenii și se confruntă cu multe dintre aceleași riscuri de mediu”, a remarcat Wendy Noke Durden de la Institutul Hubbs-SeaWorld.

În opinia sa, „observarea unor schimbări asemănătoare bolii Alzheimer la delfini ridică întrebări cu privire la existența unor probleme similare și la alte specii, atât în Statele Unite, cât și în întreaga lume”.

Fenomenul de înflorire a algelor toxice, cunoscut popular sub numele de maree roșii, a condus la moartea unui număr mare de pești și a determinat închiderea unor plaje, în diferite zone din Florida, în ultimul deceniu.

Autorii studiului au concluzionat că avansarea schimbărilor climatice și creșterea nivelului de nutrienți din apă ‘ar putea agrava frecvența și severitatea acestor fenomene’.