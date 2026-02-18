Cercetătorii au propus un termen medical pentru angajații îngrijorați că AI le va lua locul de muncă

Deși numărul de dovezi care să sugereze că adoptarea inteligenței artificiale (AI) a dus până în prezent la pierderi semnificative de locuri de muncă este deocamdată redus, subiectul a generat numeroase discuții și dezbateri. Un grup de cercetători propune acum ca aceste îngrijorări să fie desemnate printr-un termen medical, relatează Futurism.com și Gizmodo.

Cercetarea publicată în revista Cureus notează că angajații suferă tot mai mult din cauza stresului provocat de teama constantă de a fi înlocuiți și că situația a devenit atât de gravă încât are nevoie de un termen propriu.

Cercetătorii propun ca această nouă formă modernă de anxietate să fie numită „tulburare de înlocuire prin AI” (AI replacement dysfunction, sau AIRD).

Autorii definesc termenul ca fiind menit să „descrie suferința psihologică și existențială ce poate fi resimțită de persoane confruntate cu amenințarea sau realitatea pierderii locului de muncă din cauza inteligenței artificiale (AI)”.

Ei enumeră mai multe simptome comune care pot fi asociate tulburării, printre care anxietate, insomnie, depresie și confuzie identitară, și spun că acestea „pot reflecta temeri mai profunde legate de relevanță, sens și capacitatea de angajare în viitor”. De asemenea, AIRD poate conduce la provocări suplimentare, precum tulburări psihice sau abuz de substanțe, potrivit cercetătorilor.

Tot mai mulți angajați sunt îngrijorați că vor fi înlocuiți de AI

Lucrarea lor vine în contextul în care un număr în creștere de voci din industria tech, dar și din alte sectoare economice, au avertizat de anul trecut că implementarea AI în companii poate duce la pierderi importante ale locurilor de muncă, în special în ceea ce privește munca la birou.

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat recent a arătat că 71% dintre respondenți au declarat că sunt îngrijorați că AI va lăsa „prea mulți oameni fără locuri de muncă în mod permanent”.

Un studiu realizat de Pew Research a constatat că mai mult de jumătate dintre americani sunt îngrijorați de impactul AI asupra propriilor slujbe și că majoritatea persoanelor cu venituri mici și mijlocii cred că AI le va înrăutăți perspectivele profesionale în viitor.

Un alt studiu publicat în revista medicală JAMA a descoperit că persoanele care lucrează în domenii de activitate deosebit de vulnerabile la automatizare sunt mai predispuse să raporteze niveluri mai ridicate de stres și alte emoții negative.

Companiile au invocat AI în decizii de concediere în masă

Site-ul tech Gizmodo notează că, deși foarte puține concedieri au fost atribuite direct AI (în ciuda faptului că multe companii au folosit AI drept pretext pentru concedieri mai ample), pare totuși că există efecte negative asupra forței de muncă, în special în ceea ce privește pozițiile de tip „entry level”.

Angajații aflați la început de carieră întâmpină, în mod clar, mult mai multe dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, lucru care poate fi atribuit cel puțin parțial faptului că firmele sunt mai dispuse să înlocuiască această categorie de muncă prin AI.

Deși AIRD nu este încă un diagnostic clinic acceptat, cercetătorii au creat un cadru pentru a-l identifica, inclusiv un chestionar de screening menit să îi ajute pe clinicieni să observe eventualele simptome.

Ei afirmă că tratamentul pentru afecțiunea pe care o propun pentru recunoaștere comunității medicale să fie stabilită de fiecare clinician în parte. Însă autorii lucrării scot în evidență terapia cognitiv-comportamentală și alte tehnici de restructurare cognitivă pentru a „ajuta pacienții să își dezvolte reziliența psihologică și să își restabilească un sentiment coerent al propriei identități”.