O companie de tehnologie cunoscută de generații întregi anunță că va miza totul pe AI și că va da afară mii de angajați

Enrique Lores, directorul general al HP, alături de dr. Lisa Su, șefa AMD, pe scena unei conferințe tehnologice organizate la Las Vegas în 2023, FOTO: David Becker / Getty images / Profimedia

HP a anunțat că va concedia între 4.000 și 6.000 de angajați până la sfârșitul anului 2028, în contextul în care compania de tehnologie cunoscută pentru imprimantele și calculatoarele pe care le produce vrea să mizeze complet pe inteligența artificială (AI), relatează Business Insider.

Compania cu aproximativ 58.000 de angajați în jurul lumii a anunțat disponibilizările în raportul său financiar publicat marți, estimând că va economisi aproximativ un miliard de dolari până în 2028 pe măsură ce implementează aceste schimbări. HP estimează că va înregistra costuri de aproximativ 650 de milioane de dolari asociate restructurării, dintre care circa 250 de milioane vor fi suportate în anul fiscal 2026.

Strategia HP, companie fondată în 1939 într-un garaj din California de Bill Hewlett și David Packard, este să „îmbunătățească satisfacția clienților, inovația produselor și productivitatea prin adoptarea și facilitarea utilizării inteligenței artificiale”, potrivit ultimei prezentări financiare. Aceasta a scos în evidență și eforturile de a face economii prin „reduceri de personal, simplificarea platformelor, consolidarea programelor și măsuri de creștere a productivității”.

„Acum doi ani am început câteva proiecte-pilot pentru a vedea cum ne poate ajuta inteligența artificială să accelerăm aceste lucruri”, a declarat Enrique Lores, directorul general al HP, în cadrul teleconferinței privind ultimele rezultate financiare ale companiei.

„Ceea ce am învățat este că trebuie să începem prin a reproiecta procesul, iar odată ce știm cum poate fi refăcut procesul folosind AI – folosind AI agentică – putem avea un impact cu adevărat foarte semnificativ”, a adăugat aceasta.

Inteligența artificială agentică se referă la un tip de sistem AI proiectat să poată automatiza tipuri de sarcini asociate mai multor locuri de muncă din cadrul unui departament, sau chiar din departamente interconectate ale unei companii. Analiștii cred că așa-zisa „superinteligență” la care lucrează Meta, compania lui Mark Zuckerberg, este o formă de AI agentică avansată.

HP vrea să integreze inteligența artificială în toate activitățile sale

În ceea ce privește HP, Lores a mai spus în cadrul apelului cu investitorii că firma „a încheiat puternic anul 2025, crescând profitul din prima jumătate în a doua” a anului.

„În 2026 intenționăm să creștem mai repede decât piața”, a continuat el. „Avem o oportunitate semnificativă de a integra inteligența artificială în tot ceea ce facem și de a transforma compania”, a subliniat el.

HP a depășit așteptările analiștilor privind veniturile obținute în ultimul trimestru financiar și prețul acțiunilor companiei a înregistrat o creștere după publicarea noilor rezultate. Cu toate acestea, prețul acțiunilor HP a scăzut cu aproximativ 25% de la începutul anului.

Business Insider a scris anterior că era concedierilor generate de inteligența artificială afectează așa-zisele meserii cu „guler alb” – care desfășoară activități bazate pe cunoaștere, aptitudini, management sau activități administrative, realizate în general într-un birou sau într-un mediu similar.

Companii precum Amazon și Workday au anunțat reduceri semnificative de personal legate de avansurile în domeniul inteligenței artificiale, însă este rar ca o companie să precizeze numărul locurilor de muncă pe care estimează că le va înlocui cu sisteme automatizate.

Dario Amodei, CEO-ul companiei de AI Anthropic, a avertizat în luna mai că progresele din domeniu ar putea elimina jumătate din toate locurile de muncă de nivel entry-level din birouri și ar putea crește semnificativ în următorii 1-5 ani.

„Noi, ca producători ai acestei tehnologii, avem o datorie și o obligație de a fi sinceri în legătură cu ceea ce urmează”, a declarat acesta într-un interviu acordat Axios. „Nu cred că asta (n.r. pericolul reprezentat de A.I. pentru locurile de muncă) este pe radarul oamenilor”, a subliniat el.