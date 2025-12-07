Sari direct la conținut
Profit.ro

Cerere către angajați: Veniți la birou măcar de 4 ori pe săptămână! București – una din cele mai mari rate de neocupare birouri din UE. Companiile plătesc, deși angajații încă lucrează de acasă

  • Profit.ro
HotNews.ro
Spatii de birouri, Foto: Rawpixelimages | Dreamstime.com
Spatii de birouri, Foto: Rawpixelimages | Dreamstime.com

În condițiile în care, în Europa post-pandemie, salariații revin la birouri într-un ritm mai mare decât în SUA, dinamica închirierilor a accelerat pentru clădirile de birouri premium.

Deși economia zonei euro este slabă, cu estimări de creștere de 1,3% pentru anul în curs și de doar 0,8% pentru 2026, chiriile pentru spațiile de birouri premium au, la finalul trimestrului 3 al acestui an, o creștere anualizată de 4,9%, relevă datele analizate de Profit.ro.

Citește continuarea pe Profit.ro.

Alegeri București 2025: Vezi aici prezența și rezultatele LIVE pe hartă și grafice interactive.
Sondaje, Comparații, Informații de la celelalte alegeri. Toate datele esențiale pe alegeri.hotnews.ro.

INTERVIURILE HotNews.ro