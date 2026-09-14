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Actualitate

Ceva a fost diferit și neobișnuit în vara lui 2026 din România, spune unul din cei mai importanți climatologi români. Ce ne așteaptă în viitor 

Vlad Barză
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Fiecare lună a verii lui 2026 a fost mai caldă decât media, iar august a fost, de departe, luna cu cele mai mari temperaturi medii. Cu toate acestea, vara acestui an nu a prins topul celor mai călduroase, spune într-o discuție cu HotNews, climatologul Roxana Bojariu de la Administrația Națională de Meteorogie (ANM). 

  • Vara acestui an a avut la nivelul țării o medie a temperaturii de 21 de grade Celsius, cu 1,4 grade peste media verilor din intervalul 1991-2020, arată datele ANM.
  • Verile viitorului ne vor aduce mai multe extreme, spune climatologul.

De ce am avut o vară atipică

În general, cele mai mari temperaturi pe timp de vară sunt înregistrate în Oltenia. Nu și în acest an. 