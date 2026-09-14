Ceva a fost diferit și neobișnuit în vara lui 2026 din România, spune unul din cei mai importanți climatologi români. Ce ne așteaptă în viitor 

În general, cele mai mari temperaturi pe timp de vară sunt înregistrate în Oltenia. Nu și în acest an.

Fiecare lună a verii lui 2026 a fost mai caldă decât media, iar august a fost, de departe, luna cu cele mai mari temperaturi medii. Cu toate acestea, vara acestui an nu a prins topul celor mai călduroase, spune într-o discuție cu HotNews, climatologul Roxana Bojariu de la Administrația Națională de Meteorogie (ANM).

„Vara a fost diferită și neobișnuită distribuția temperaturilor maxime. Cei din Vest au prins cele mai mari temperaturi și de obicei sudul era cel cu probleme”, spune Roxana Bojariu.

Roxana Bojariu (sursa Inquam Photos / George Călin)

Un alt element care i-a atras atenția climatologului ține de seceta hidrologică ce a afectat România. Și în acest caz, tot zone precum Banat și Crișana au avut parte de prea puțină ploaie.

„Și aici vestul țării a mers mână în mână cu efectul valurilor de căldură mai puternice. Val de căldură înseamnă în general vreme frumoasă, fără nori, așa că lucrurile sunt coerente”.

Deși a fost o vară mai caldă decât normalul, ea „nu a prins top trei cele mai calde veri”, spune cercetătoarea, adăugând că până în prezent avem doar date preliminare.

La marginea cupolelor de căldură

Climatologii au mai observat ceva. „Este foarte interesant. Am avut o vară în care România a fost mereu cam pe la marginea cupolelor de căldură care au fost atât de impresionante ca extindere în vestul și centrul Europei”, spune Bojariu..

Ea a explicat faptul că transportul de aer cald a fost de așa natură încât vestul Europei și centrul au resimțit cel mai mult valurile de căldură. „Și România a fost influențată, însă marginal”, spune Roxana Bojariu.

Ea compară vara acestui an cu cea din 2003 când cel mai cald a fost în Europa de Vest.

Acea vară a rămas în istorie pentru valurile de căldură care au făcut zeci de mii de morți în Europa de Vest (unele estimări indică până la 70.000), cea mai afectată fiind Franța.

Și în 2026, domurile de căldură au afectat cel mai grav Franța, unde temperaturile au trecut de 44 de grade Celsius. În Cehia au fost aproape 42 de grade, în Polonia peste 40 de grade, iar în Marea Britanie, mai mult de 38 de grade Celsius. Franța a avut cea mai fierbinte vară de când există date meteo (medie de 24 de grade Celsius, cu 0,9 C mai mult decât în 2003).

Media de temperatură a crescut în 2026

Datele preliminare trimise de ANM către HotNews.ro arată că media de temperatură la nivel național pentru cele trei luni de vară din 2026 a fost de 21 de grade,

Între anii 1961 și 1990, când au fost puține valuri de căldură, media verii a fost de +18 grade Celsius la nivel național, iar între 1991 și 2020 a crescut spre +19,6 Celsius.

August a fost, de departe, cea mai caldă lună a acestui an, cu o medie de +22,4 C. Luna trecută a fost extrem de cald în Crișana, cu o medie de +24,4 C. În această regiune, media temperaturilor pentru august a fost de +20,5 C între 1991 și 2020. În Oltenia, media pe august a fost de +24,5 C (cu trei grade peste normalul lunii).

„Polul căldurii” a fost într-un oraș din Crișana, Săcuieni, unde au fost și peste 41 de grade Celsius.

Secetă puternică tot în vest

La ploi, spune Roxana Bojariu, s-a simțit o reducere încă din primăvară, mai ales în partea de vest.

„Precipitațiile au avut la noi un aspect foarte variabil, atât în spațiu, cât și în timp. Singura constantă ține de faptul că în vestul țării a fost un semnal mult mai puternic și mai timpuriu de reducere a precipitațiilor. În sud-estul țării și în sudul Moldovei a fost situația cea mai bună”, mai spune Bojariu.

Datele ANM arată, spre exemplu, că în august a plouat în Crișana de trei ori mai puțin decât media perioadei 1991-2020. Tot acolo, aprilie a fost extraordinar de secetoasă, cu o medie de sub 9 l/mp, față de 57 l/mp, cât ar fi normalul. În iulie, Oradea a fost locul din țară unde a plouat cel mai puțin.

În iunie, diferența dintre cel mai ploios loc și cel mai secetos a fost uriașă: la Câmpulung Muscel a plouat de nouă ori mai mult decât în Delta Dunării (Sf Gheorghe).

Cantitatea medie de precipitații în cele trei luni de vară din 2026 în România

Iunie: 80,3 l/mp (media pentru intervalul 1991-2020 este 90,5 l/mp)

Iulie: 64,8 l/mp (media pentru intervalul 1991-2020 este 83,7 l/mp)

August: 30,6 l/mp (media pentru intervalul 1991-2020 este 63,1 l/mp)

Ce se spune vara lui 2026 despre viitor?

Verile din România s-au încălzit mult în ultimele două decenii, iar dovada este că cele mai calde nouă veri din ultimii 125 de ani au fost după 2006.

Verile viitorului vor fi tot mai calde, cu tot mai multe valuri de căldură și cu risc sporit de secetă extremă.

„Valurile de căldură vor exista, la fel și aceste extreme, iar valurile de căldură vor fi întrerupte de precipitații intense, atunci când ele vor exista. Ceea ce este mai arid devine și mai arid, ceea ce vine cu ploaie, va veni cu ploaie mai puternică. Cam asta este regula”, explică Roxana Bojariu.