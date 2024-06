Câte zile foarte calde de vară vor fi în orașele din România în 2050

Verile sunt tot mai calde și vor continua să se încălzească. În unele orașe din România va fi dublu numărul zilelor de caniculă, iar în altele creșterea va fi și de 15 zile pentru următorul sfert de secol. Cum a crescut numărul mediu al zilelor cu temperaturi de peste 32 C în mai multe orașe din țară.

Printr-o baza de date construită de New York Times se pot vedea diferențele majore între numărul de zile cu temperaturi de peste 32 C, în diverse orașe, pe mai multe intervaluri de timp. De menționat că este luată drept referință valoarea de 32 C (adică 90 de grade Fahrenheit), ceea ce se situează între valoarea de 30 C (definită ca zi de vară) și cea de 35 C (pragul de caniculă).

Infoclima.ro a scris un amplu articol pe acest subiect, iar din baza de date am extras câteva informații despre cât de mult a crescut numărul de zile caniculare față de anii 70 și cât ar mai putea să crească spre anul 2050.

În unele orașe se va dubla numărul de zile caniculare, în altele creșterea va fi procentual mai mică, însă ar putea să se adauge și 15 zile, în funcție de cum va evolua clima.

Numărul mediu anual de zile calde de vară: 1970 – 2024 – estimare pentru 2050

București

Număr mediu anual de zile cu temperatura de peste 32 C acum jumătate de secol: 8

Număr mediu anual de zile cu temperatura de peste 32 C în prezent: 29

Număr mediu anual de zile cu temperatura de peste 32 C în jurul anului 2050: 41 (variație între 33 și 56 zile/an)

Brașov

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C acum jumătate de secol: zero

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în prezent: 3

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în jurul anului 2050: 6 (variație între 3 și 11 zile pe an)

Cluj

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C acum jumătate de secol: o zi

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în prezent: 7 zile

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în jurul anului 2050: 14 (variație între 8 și 17 zile)

Iași

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C acum jumătate de secol: două

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în prezent: 7

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în jurul anului 2050: 13 (variație între 8 și 16 zile/an)

Timișoara

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C acum jumătate de secol: 6

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în prezent: 21

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în jurul anului 2050: 33 (variație între 21 și 43 de zile).

Sibiu

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C acum jumătate de secol: două

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în prezent: nouă

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în jurul anului 2050: 16 (variație între 10 și 23 de zile)

Constanța

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C acum jumătate de secol: una

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în prezent: 8

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în jurul anului 2050: 16 (variație între 10 și 32 de zile)

Giurgiu

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C acum jumătate de secol: 10

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în prezent: 34

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în jurul anului 2050: 47 (variație între 37 și 63 de zile)

Oradea

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C acum jumătate de secol: trei

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în prezent: 10

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în jurul anului 2050: 20 (cu variație între 11 și 23 de zile)

Bacău

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C acum jumătate de secol: două

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în prezent: 9

Număr mediu de zile cu temperatura de peste 32 C în jurul anului 2050: 15 (cu variație între 10 și 22 zile).

Cum arată cifrele într-unul dintre cele mai calde orașe din Europa? În Sevilla (Spania) erau în medie 73 de zile pe an cu maxime de peste 32 C, în prezent sunt cam 92 de zile, iar peste un sfert de secol vor fi 108, cu posibilitatea ca media să ajungă și la 116.

Cum arată cifrele într-unul dintre cele mai calde orașe din lume? Mecca (Arabia Saudită): 255 de zile în prezent, 272 de zile în 2050.

