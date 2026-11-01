Expoziție impresionantă dedicată pictorului Paul Cézanne, la Paris

Matisse, Gauguin, Picasso, Signac, Sérusier, Doig, Warhol, Soulages, Mortensen și Wesselmann se numără printre cei 78 de artiști care au fost inspirați de înotătorii, portretele, peisajele și naturile moarte ale lui Paul Cézanne. Lucru demonstrat de expoziția impresionantă dedicată pictorului la Grand Palais Paris și care, în săptămâna Art Basel, a fost plină de vizitatori. Curatorial a vizitat-o.

„Cézanne este puntea de legătură între modul de creație al impresioniștilor și cel al neoimpresioniștilor”, spunea Paul Signac în 1897.

Dacă Paul Gauguin îl îndreaptă pe Cézanne pe calea simbolismului, Signac este în mod particular interesat de tehnica sa. Cézanne, potrivit lui Signac, acordă aceeași importanță fiecărei tușe de culoare.

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