CFO Imperative: Funcția financiară trebuie să încorporeze inovația și strategiile bazate pe analiza de date pentru a facilita transformarea

94% dintre liderii financiari din România consideră tehnologia esențială pentru îmbunătățirea eficienței funcției financiare

73% dintre directorii financiari din România sunt activ implicați în guvernanța datelor, comparativ cu 69% la nivel global

79% dintre liderii financiari citează lipsa de competențe ca o barieră majoră, indicând o necesitate urgentă ca organizațiile să prioritizeze inițiativele de formare și dezvoltare

Cea mai recentă ediție a studiului EY „CFO Imperative: Enabling Financial Controllers to Shape the Future with Confidence” subliniază că funcția financiară din România se află într-un moment crucial, fiind esențial să utilizeze inovația, deciziile bazate pe analiza datelor și colaborarea între departamente pentru a răspunde provocărilor din mediul de afaceri în continuă schimbare. Studiul evidențiază necesitatea urgentă ca liderii financiari să se adapteze la un mediu dinamic și să-și redefinească rolurile în cadrul organizațiilor.

Un procent major de 94% dintre liderii financiari din România consideră tehnologia ca fiind importantă pentru creșterea eficienței funcției financiare, semnificativ mai mult decât media globală de 65%. Aceasta denotă un angajament puternic de a valorifica instrumentele digitale, pentru o analiză și raportare financiară îmbunătățite. Pe măsură ce organizațiile integrează tot mai mult tehnologia, liderii financiari trebuie să valorifice aceste progrese pentru a eficientiza procesele și a oferi perspective mai aprofundate pentru performanța financiară a companiei.

Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY Româniași Chief Operating Officer pentru EY Europa Centrală și de Sud-Est și Regiunea Asiei Centrale: „Companiile se pregătesc activ pentru o perioadă prelungită de dezordine globală, în care creșterea economiei globale se diminuează, iar securitatea prevalează asupra considerațiilor economice. În această perioadă de incertitudine, directorii financiari (CFO) mențin flexibilitatea de a acționa asupra oportunităților sau riscurilor viitoare, construind opțiuni strategice în modelele de afaceri. Prin echilibrarea riscurilor și oportunităților, ei contribuie la crearea condițiilor pentru progres,chiar și atunci când direcția este dificil de definit”.

Studiul arată că 73% dintre liderii financiari locali sunt implicați activ în guvernanța datelor, depășind cifra globală de 69%. Acest lucru poziționează controlorii financiari din România ca lideri în conturarea strategiilor bazate pe date care îmbunătățesc performanța organizațională. Implicarea lor în guvernanța datelor nu doar că întărește conformitatea, ci promovează și o cultură a responsabilității și transparenței în cadrul funcției financiare. Cu toate acestea, doar 44% dintre liderii financiari locali își exprimă încrederea în capacitatea controlorilor financiari de a crea valoare, comparativ cu 78% la nivel global. Această diferență subliniază necesitatea de dezvoltare și sprijin suplimentar, astfel încât controlorii financiari să poată răspunde așteptărilor legate de evoluție. Pe măsură ce organizațiile se confruntă cu o presiune tot mai mare de a demonstra crearea de valoare, controlorii financiari trebuie să-și îmbunătățească abilitățile și capacitățile pentru a se alinia cu obiectivele strategice de afaceri.

Guillaume Macczak, Partener, GBS & Finance Advisory Lead, EY România: „Controlorii financiari trebuie să treacă dincolo de asigurarea conformității și activitățile de raportare pentru a deveni motorul principal al creării de valoare pe termen lung. Concentrându-se pe luarea deciziilor strategice și valorificând analiza de date, controlorii financiari pot ajuta organizațiile lor să obțină o creștere sustenabilă și un avantaj competitiv. Pentru ca acest lucru să devină realitate, este esențial să aibă libertatea de a se implica mai mult în afacere, să dedice timp pentru a înțelege ce se află în spatele cifrelor și să-și sprijine colegii. Aceasta reprezintă o schimbare reciprocă de cultură în multe organizații locale”.

Constatările studiului „CFO Imperative” subliniază, de asemenea, rolul critic al controlorilor financiari în conturarea viitorului finanțelor. În contextul complexității mediului de afaceri modern, controlorii financiari trebuie să îmbrățișeze inovația, să promoveze colaborarea și să valorifice analizele bazate pe date pentru a asigura succesul organizației. Studiul subliniază necesitatea ca liderii financiari să se adapteze la peisajul în schimbare prin adoptarea noilor tehnologii și promovarea unei culturi a învățării continue. Pe măsură ce companiile se confruntă cu o complexitate tot mai mare pe zona de reglementare și transformare digitală, controlorii financiari trebuie să echilibreze responsabilitățile lor tradiționale cu strategiile inovatoare, pentru a genera valoare pe termen lung.

Pe măsură ce controlorii financiari trec de la roluri tradiționale, axate pe conformitate și raportare, ei evoluează ca parteneri strategici în cadrul organizațiilor lor. Această schimbare necesită dezvoltarea unui set divers de abilități care să cuprindă nu doar expertiză financiară tehnică, ci și abilități puternice de leadership, comunicare și analiză. În România, primele trei nevoi de formare și domenii de sprijin pentru controlorii financiari, pentru a răspunde eficient cerințelor în schimbare ale rolurilor lor, sunt: adoptarea tehnologiilor emergente (73%), gestionarea automatizării (63%) și formularea strategiilor digitale (64%).

Se așteaptă din ce în ce mai mult ca liderii financiari să poată oferi perspective care să direcționeze strategia de afaceri și performanța organizației. Aceasta implică colaborarea cu alte departamente, cum ar fi marketingul, operațiunile și resursele umane, pentru a alinia obiectivele financiare cu obiectivele generale ale afacerii. Prin promovarea colaborării între departamente, controlorii financiari pot asigura integrarea considerațiilor financiare în procesele de luare a deciziilor din întreaga organizație.

Deși studiul evidențiază procesul de transformare a funcției de controlor financiar în România, acesta identifică și o serie de provocări care trebuie abordate. Una dintre provocările cheie este necesitatea dezvoltării continue și a formării profesionale. Mulți lideri financiari din România își exprimă dorința de formare suplimentară în domenii precum analiza datelor, integrarea tehnologiei și abilitățile de leadership. Organizațiile trebuie să investească în programe de formare care să echipeze controlorii financiari cu aceste abilități pentru a prospera în mediul de afaceri în schimbare rapidă. În plus, studiul relevă că liderii financiari din România se confruntă cu bariere semnificative în atingerea performanței „de top”. Un procent semnificativ de 79% menționează lipsa anumitor abilități ca o barieră majoră, indicând o nevoie urgentă ca organizațiile să prioritizeze inițiativele de formare și dezvoltare. Prin abordarea acestor lacune cu privire la abilități, organizațiile pot împuternici controlorii financiari să preia roluri mai strategice și să genereze valoare.

Conform liderilor financiari, analiza datelor este un domeniu extrem de important pentru controlorii financiari din România, într-o proporție semnificativ mai mare (70%) decât pentru omologii lor globali (51%). Pe măsură ce organizațiile se bazează din ce în ce mai mult pe date în luarea deciziilor, importanța promovării unei culturi bazate pe analiza datelor nu poate fi subestimată. Controlorii financiari joacă un rol crucial în promovarea acestei culturi prin pledarea pentru utilizarea analizei de date și încurajarea colaborării între funcția financiară și celelalte departamente.

Constatările studiului „CFO Imperative” subliniază rolul critic al controlorilor financiari în conturarea viitorului finanțelor. În fața complexităților mediului de afaceri modern, controlorii financiari trebuie să îmbrățișeze inovația, să promoveze colaborarea, să se concentreze pe crearea de valoare și să valorifice perspectivele bazate pe date pentru a asigura succesul organizațional. Prin investiția în dezvoltarea lor și adaptarea la peisajul economic în schimbare, controlorii financiari se pot poziționa drept contributori cheie pentru creșterea și sustenabilitatea organizațiilor lor.

Despre date

Studiul „CFO Imperative Series: Enabling Controllers to shape the future with confidence” a fost realizat de EY România prin intermediul platformei Qualtrics XM, între decembrie 2024 și ianuarie 2025. Sondajul a inclus 85 de respondenți, lideri financiari din diverse industrii și niveluri de venit. Datele colectate local au fost comparate cu rezultatele raportului global EY. Raportul final a fost redactat între martie și aprilie 2025.

Distribuția respondenților include: 58% CFO, 37% directori sau manageri financiari și 5% controlori financiari sau echivalenți. Această diversitate în funcții reflectă o gamă largă de perspective asupra rolului controllerului financiar în mediul de afaceri românesc.

