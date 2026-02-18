CFR Călători anulează miercuri 20 de trenuri din cauza vremii severe. Lista completă

CFR Călători anunță că anulează miercuri mai multe trenuri, în zonele aflate sub cod de avertizare meteo. Cele mai mai multe sunt pe distanța București – Ploiești, unde circulația este întreruptă de la ora 5.00. Sunt anulate și două trenuri Intercity (București – Brașov și retur), dar și șase trenuri pe București – Constanța.

Ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile care îngreunează circulația feroviară în zonele aflate sub cod de avertizare meteo, circulația următoarelor trenuri a fost suspendată astăzi, 18 februarie 2026, pentru intervenții și degajarea căii ferate, spune CFR Călători.

Lista trenurilor anulate miercuri:

IC 535, IC 534, pe distanța București Nord – Brașov și retur

R 3021, R3024, pe distanța București Nord – Brașov și retur

R 3022, pe distanța Ploiești Vest – București Nord

R 3023, pe distanța București Basarab – Ploiești Vest

IR 1628 și R 3027, pe distanța Brașov – București Nord și retur

IR 1571, pe distanța București Nord – Galați

R 5025, pe distanța Ploiești Sud – București

R 5072, pe distanța Mizil – Brazi

RE 5071, pe distanța București Nord – Ploiești Sud

R 8581, R 8580, pe distanța Slobozia Veche – Ciulnița și retur

IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanța București Nord – Constanța și retur

Menționăm că pe distanța Ploiești – București circulația feroviară este închisă din jurul orei 5:00 am, din cauza unor copaci căzuți pe linia de contact, mai spune operatorul.

CFR Călători a pus la dispoziția managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervențiilor operative.

Circulația în zonele afectate se desfășoară în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA.