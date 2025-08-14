CFR Călători pune în circulație încă un tren electric nou de la Alstom

Începând cu data de 15 august, CFR Călători va introduce în circulație o nouă ramă electrică Alstom Coradia Stream, preluată de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Este al doilea astfel de tren care va circula și va face în total patru curse pe zi pe ruta București – Brașov – București.

Programul trenurilor operate cu noua ramă electrică:

IR 16011 București Nord (plecare 07:15) – Brașov (sosire 09:46) IR 16012 Brașov (plecare 10:25) – București Nord (sosire 12:58) IR 16013 București Nord (plecare 13:22) – Brașov (sosire 16:00) IR 16018 Brașov (plecare 16:27) – București Nord (sosire 19:00)

Primul tren electric de la Alstom a început să circule cu pasageri în noiembrie 2024, pe ruta București – Brașov, iar trenul a fost mutat pe București – Constanța la începutul verii.

Trenul care începe să circule din 15 august este a doua ramă Alstom care ajunge la CFR Călători, cu mare întârziere, dintr-o tranșă de 12 rame.

Cinci trenuri Alstom Coradia Stream au fost produse până în prezent, ca parte a contractului.