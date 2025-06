CFR Călători reclamă „provocări reale” care „pun în pericol transportul public de călători”

CFR Călători a anunțat, sâmbătă, că a prezentat autorităților din domeniu „o radiografie a situației financiare existente în acest moment” și „provocările reale cu care se confruntă compania”.

Într-un comunicat transmis sâmbătă, compania „reclamă subcompensarea și diminuarea veniturilor prognozate pentru anul 2025 care pun în pericol transportul public de călători”.

„Acordarea unei compensații pentru serviciul public sub nivelul anului 2024 reprezintă mai mult decat o provocare și ar putea conduce în final la apariția unui blocaj cu efecte nedorite asupra sistemului feroviar în integralitatea lui, cu atât mai mult cu cât unele modificări legislative sunt de natură a accentuată aceste dezechilibre, modificări care se suprapun peste diminuarea veniturilor prognozate pentru anul 2025 prin neasigurarea de către Autoritatea de Reformă Feroviara (ARF) a celor 12 rame aferente primului Contract de servicii publice licitat și adjudecat de CFR Călători, întârzierile în furnizare fiind semnificative”, se mai arată în comunicat.

CFR Călători a oferit drept exemplu „modificările în zona facilităților de transport acordate participanților la învățământul superior”, despre care susține că „au condus la reducerea veniturilor obținute din facilitățile de călătorie acordate acestei categorii sociale”.

„În concluzie este imperativ necesar ca valoarea compensației totale anuale cât și a compensației unitare aferente serviciului public în anul 2025 sa nu aibă valori sub nivelul anului 2024. Avem convingerea că se vor găsi, in cel mai scurt timp posibil, căile de depășire a acestei situații astfel încât serviciul public să cunoască o îmbunătățire vizibilă și nicidecum o înrăutățire, cu atât mai mult cu cât in exploatarea comercială se regăsesc deja primele unități de material rulant modernizate/achizitionate in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență”, a conchis CFR Călători.