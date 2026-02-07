CFR câștigă derby-ul Clujului și intră în zona de play-off. Final incandescent în Gruia

CFR a învins-o cu 3-2 pe Universitatea Cluj, sâmbătă seară, în Gruia, și a urcat cel puțin pentru moment în top 6 în SuperLiga. La finalul meciului a avut loc un clinci între componenții celor două echipe, iar antrenorul oaspeților, italianul Cristiano Bergodi, a primit un cartonaș roșu după ce l-a bruscat pe Andrei Cordea, fotbalistul gazdelor.

Golurile lui CFR au fost marcate de Djokovic (5`), Biliboc (10`) și Camora (43`), în timp ce pentru U au punctat Nistor (29`) și Drammeh (83`).

Odată cu această victorie, CFR Cluj are 41 de puncte, unu mai puțin decât U, și a intrat în zona de play-off, deși la un moment dat părea ieșită din orice calcul.

Echipa lui Daniel Pancu a ajuns la șase succese consecutive în SuperLiga și n-a mai pierdut puncte din 7 decembrie, când termina la egalitate cu Craiova pe „Oblemenco”, scor 1-1.

În această etapă, CFR și U mai pot fi depășite doar de FC Botoșani, care va juca împotriva „lanternei roșii” Metaloglobus, duminică, de la ora 17.

Oțelul și FCSB, ocupantele locurilor 9-10, sunt la patru puncte de CFR și se vor întâlni într-un duel direct, tot duminică, de la ora 20.