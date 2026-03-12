CFR SA anunță începerea lucrărilor de modernizare pe linia București Progresu – Giurgiu. Când ar putea reveni trenurile

CFR Infrastructură anunță că pe 16 martie încep ample lucrări de modernizare pe linia București Progresu – Giurgiu, contract de 2,1 miliarde lei. Redeschiderea circulației este prevăzută pentru septembrie 2028. Între gara Progresu și Giurgiu sunt 58 km, iar trenurile fac în prezent 80 de minute.

Pe diverse segmente ale liniei nu vor mai circula deloc trenuri.

Circulația a fost redeschisă în vara lui 2024 pe vechea linie București – Giurgiu, după 19 ani de pauză.

CFR SA anunță acum începerea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”. Proiectul vizează modernizarea sectorului București Progresu – Jilava.

Contractul a fost semnat în data de 14 august 2025 cu Asocierea RailWorks, formată din Arcada Company S.A. și Alstom Transport S.A., lider de asociere fiind Arcada Company S.A., având o valoare de 2.108.256.817,28 lei fără TVA.

Durata totală a contractului este de 158 luni și include 6 luni pentru proiectare, 30 de luni pentru execuția lucrărilor, 120 de luni perioada de garanție și două luni pentru activitățile necesare după aprobarea recepției finale, spune CFR SA.

Finalizarea lucrărilor și redeschiderea circulației feroviare pe acest sector sunt estimate pentru luna septembrie 2028.

Lucrările includ electrificarea liniei, modernizarea instalațiilor de semnalizare și implementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS Nivel 2, cu analizarea și integrarea acestuia în nodul feroviar complex București.

„În vederea executării lucrărilor în condiții de siguranță, începând cu data de 16 martie 2026 circulația trenurilor va fi suspendată total pe intervalul Jilava – Frătești, între semnalul de manevră M4 din stația Jilava și semnalul de intrare X al haltei de mișcare Frătești. Pe perioada întreruperii traficului feroviar, transportul călătorilor va fi asigurat prin transbordare cu microbuze. În etapele următoare ale proiectului vor fi aplicate măsuri similare și pe intervalele București Progresu – Jilava și Frătești – Giurgiu Nord Frontieră”, explică CFR SA.