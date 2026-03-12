Ministerul Muncii se plânge de bugetul pe 2026. Compensarea facturilor la energie, printre programele afectate de reduceri

Ministerul Muncii, condus de Florin Manole (PSD), reclamă că alocările bugetare propuse pentru acest an sunt mai mici cu 7,5% decât execuția bugetară pe anul trecut, și nu acoperă integral necesarul estimat pentru implementarea unor măsuri de sprijin social, se arată într-o adresă transmisă miercuri 11 martie către Ministerul de Finanțe, condus de Alexandru Nazare (PNL) și consultată de HotNews.ro.

„În urma analizării propunerii de buget pentru anul 2026, pusă în transparență, constatăm că nivelul alocărilor bugetare este mai mic decât execuția bugetară aferentă anului 2025 cu 7,51%. În acest context, apreciem că fondurile propuse nu acoperă în integralitate necesarul estimat pentru implementarea unor măsuri de sprijin social aflate în responsabilitatea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, se arată în adresa Ministerului Muncii consultată de HotNews.ro.

Ministerul susține că a promovat în mod constant o abordare prudentă și responsabilă în gestionarea fondurilor publice, urmărind utilizarea eficientă a resurselor bugetare și direcționarea acestora către măsuri cu impact social direct.

„În același timp, având în vedere rolul instituției în protejarea și sprijinirea categoriilor vulnerabile, considerăm necesară asigurarea resurselor financiare adecvate pentru implementarea integrală a unor măsuri de protecție socială esențiale”, spune ministerul.

Ce măsuri de sprijin social nu au fonduri suficiente

În acest sens, Ministerul Muncii semnalează „absența sau subdimensionarea sumelor necesare pentru două categorii importante de cheltuieli, respectiv:

I. Măsuri de sprijin pentru familiile cu copii și venituri reduse, pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2,4 miliarde lei.

În acest context, se propune:

Majorarea cuantumurilor ajutorului pentru familia cu copii, componentă a venitului minim de incluziune, prin modificarea art. 18 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare.

Majorarea cuantumului prestației sociale pentru copiii cu handicap, prin modificarea prevederilor art. 58 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, acordat in doua transe.

II. Compensarea facturilor la energie, conform prevederilor OUG nr. 27/2022, pentru care nivelul sumelor prevăzute în proiectul de buget nu reflectă în mod adecvat necesarul estimat pentru acoperirea obligațiilor aferente anului 2026”, atenționează Ministerul Muncii.

„Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară reanalizarea nivelului alocărilor bugetare pentru anul 2026, astfel încât Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale să poată asigura implementarea integrală a măsurilor de protecție socială destinate categoriilor vulnerabile, în condițiile menținerii unei gestionări prudente și responsabile a fondurilor publice”, mai solicită Ministerul Muncii în adresa către Ministerul de Finanțe.

Bugetul pe 2026 ar putea fi adoptat joi de Guvern

În proiectul de buget pe 2026, pus în consultare publică, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are 91,8 miliarde de lei credite bugetare, cu 7,5% mai puțin decât în 2025.

Guvernul ar putea adopta joi, 12 martie, proiectul de buget într-o ședință după ora 17:00, după ce va primi avizele necesare, în caz contrar urmând a fi adoptat într-o ședință de guvern vineri dimineața, au declarat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.

Consiliul Economic și Social (CES) se întrunește joi la ora 15:00 pentru a da avizul pe buget.

Premierul Ilie Bolojan a declarat cu o zi în urmă că Guvernul vrea să aprobe proiectul de buget pe 2026 până la sfârșitul săptămânii, după care să fie transmis Parlamentului spre adoptare.