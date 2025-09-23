Charlie Sheen povestește că a consumat atât de multe droguri încât un cartel mexican n-a mai vrut să îi vândă

Charlie Sheen, fotografiat pe 8 septembrie la New York în timpul unei discuții cu public pentru a-și promova cartea biografică „The Book of Sheen”, FOTO: Dominik Bindl / Getty images / Profimedia Images

Charlie Sheen, la un moment dat cel mai bine actor din televiziune, spune că a trecut de ani de zile peste problemele cu consumul de alcool și droguri care i-au ruinat cariera, și povestește că inclusiv un cartel mexican a fost uimit de cantitatea de cocaină cristalizată pe care o cumpăra, relatează Yahoo News.

Actorul acum în vârstă de 60 de ani, al cărui nume real este Carlos Irwin Estévez, a relatat într-un interviu acordat prezentatoarei TV Amelia Adams de la emisiunea 60 Minutes Australia că până și cartelul de traficanți a ajuns să-l taie de pe lista sa a cumpărătorilor.

„Cartelul te-a tăiat de pe listă?”, a întrebat Adams, vizibil surprinsă.

„Da, da”, a confirmat Sheen. „Nu mai văzuseră pe cineva care să achiziționeze o asemenea cantitate. Singurii alții cărora le livrau asemenea cantități erau dealerii”, a povestit Charlie Sheen, adăugând că membrii cartelului au ajuns la concluzia că el vinde fără aprobarea lor.

Adams a continuat să întrebe: „Este adevărat că fumai bucăți de șapte grame de cocaină cristalizată (‘crack’)?”.

„Ei bine, nu am luat niciodată una și să o pun pe cântar”, a răspuns Sheen. „Dar cam asta era cantitatea gătită pentru a fi adusă în acea formă”, a adăugat el.

Sheen a glumit că a spus la un moment dat că „o să avem nevoie de o pipă mai mare” și a întrebat-o pe prezentatoarea TV: „E cam amuzant, nu?”.

Adams i-a dat dreptate, dar i-a spus că este „norocos că e încă în viață”. „Știu”, a admis Sheen.

Relația tumultoasă a lui Charlie Sheen cu drogurile

Starul din serialul Two and a Half Men a început să se confrunte cu dependența de droguri la scurt timp după ce a cunoscut faima, după cum relatează Metro.

În 2010, era cel mai bine plătit actor de televiziune, câștigând suma de 1,8 milioane de dolari pentru fiecare episod din Two and a Half Men. Cu toate acestea, în doar un an, a fost concediat, iar producătorii serialului au respins ferm apelurile fanilor ca el să se întoarcă.

Sheen a intrat pentru prima dată la dezintoxicare în 1990. El a povestit de-a lungul anilor că a început să bea excesiv pentru a face față bâlbâielii de care a suferit toată viața, în timp ce alte vicii ale lui includeau cheltuirea a mii de dolari pentru a angaja prostituate.

În 1998, Sheen a fost spitalizat în urma unei supradoze accidentale de cocaină, iar tatăl său, faimosul actorul Michael Sheen, l-a predat poliției pentru încălcarea termenilor de eliberare condiționată, după ce acesta fusese condamnat pentru violență domestică împotriva fostei sale iubite.

La vremea respectivă, starul a considerat incidentul drept „cea mai mare trădare pe care ți-o poți imagina vreodată”. Pe măsură ce își pregătea revenirea la TV, Sheen s-a lăsat de droguri, iar cariera sa a început să înflorească datorită multiplelor premii prestigioase, inclusiv patru nominalizări la Premiile Emmy.

Actorul spune că n-a mai consumat nici alcool de 8 ani

Cu toate acestea, luptele lui cu dependența au început să mocnească în fundal, ceea ce a dus la recidiva cu pastile prescrise și la o nouă condamnare pentru violență domestică, de această dată împotriva soției sale.

Se spune că a recunoscut consumul de cocaină în fața autorităților după ce a distrus o cameră de hotel, fiind condamnat la încă o lună de dezintoxicare, iar în 2011 contractul său cu CBS a fost reziliat. Ashton Kutcher l-a înlocuit în Two and a Half Men.

În anii care au urmat, Sheen a lucrat la sobrietatea sa și la starea generală de sănătate fizică. El spune că a renunțat la alcool în 2017 și a început să petreacă mai mult timp cu cei cinci copii ai săi.

Cariera sa de la Hollywood nu și-a mai revenit însă niciodată. Sheen a acordat mai multe interviuri în ultima perioadă pentru a-și promova cartea biografică publicată recent, The Book of Sheen: A Memoir, și aka Charlie Sheen, un documentar în două episoade despre viața și cariera sa, apărut luna aceasta pe Netflix.