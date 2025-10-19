ChatGPT intră în sălile de clasă: programul pilot „IA în școli” se lansează în decembrie, în Grecia

ChatGPT va fi folosit în școlile din Grecia în cadrul unui proiect pilot care va începe în luna decembrie. Sursă foto: Dreamstime.com

Grecia va lansa în curând unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea cu inteligența artificială, relatează presa elenă.

Douăzeci de unități de învățământ din Grecia vor fi incluse în programul „Inteligența artificială în școli”, introducând ChatGPT Edu, o versiune a instrumentului OpenAI concepută pentru educație, a anunțat de resort de la Atena, informează eKathimerini.

Inițiativa va începe în decembrie 2025 pentru profesori și în martie 2026 pentru elevii din 20 de școli gimnaziale și licee din toată țara.

„Un pas important pentru școala viitorului”

Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a catalogat proiectul pilot drept „un pas important pentru școala viitorului”, cu scopul de a ajuta profesorii și elevii să utilizeze inteligența artificială „cu responsabilitate, creativitate și gândire critică”.

Zacharaki a subliniat că inteligența artificială va fi folosită ca un aliat în educație, nu ca un substitut pentru predare, potrivit ANA-MPA.

Inițiativa poziționează Grecia printre primele națiuni din Europa care integrează în mod oficial instrumente generative de IA în sistemul de învățământ public, dar nu nu ca un înlocuitor al profesorilor, ci ca un companion pentru învățare, creativitate și alfabetizare digitală, notează și The Greek Reporter.

Condus de organizația non-profit The Tipping Point in Education și finanțat de Fundația Onassis, proiectul își propune să instruiască profesorii și elevii în ceea ce privește utilizarea IA în mod sigur, responsabil și eficient în sala de clasă.

Instrumentul IA va sprijini profesorii în planificarea lecțiilor, cercetare și învățarea personalizată.Profesorii vor beneficia de o formare personalizată pentru a explora toate capacitățile modelelor educaționale ale OpenAI.

Implementarea proiectului, în patru etape

Implementarea proiectului pilot se va face în patru etape, începând cu instruirea cadrelor didactice și culminând cu utilizarea complet a instrumentului IA în sălile de clasă până în anul școlar 2026-2027, astfel că atât profesorii, cât și elevii vor folosi acest instrument în cadrul activităților școlare zilnice.

Potrivit The Greek Reporter, ChatGPT Edu este o platformă educațională dedicată, dezvoltată pentru școli și universități. Oferă un mediu închis, fără reclame, cu gestionarea conturilor la nivel instituțional, permițând administratorilor să definească roluri și permisiuni pentru profesori și elevi.

Cadrele didactice pot crea asistenți de învățare personalizați adaptați la anumite materii, niveluri de studiu sau obiective școlare. De exemplu, un profesor de fizică ar putea proiecta un asistent GPT care simulează experimente de laborator, în timp ce un profesor de limbi străine ar putea utiliza unul pentru a ghida elaborarea de eseuri sau pregătirea dezbaterilor.

Datele utilizatorilor nu sunt folosite pentru antrenarea modelelor, iar toate interacțiunile sunt criptate și conforme cu GDPR. Sistemul permite controale de acces adecvate vârstei, iar participarea la proiectul pilot este în întregime voluntară, bazată pe consimțământul informat.

Estonia, program cu IA pentru mii de profesori și liceeni

OpenAI a anunțat în mai 2024 că a lansat ChatGPT Edu, o versiune creată pentru universități, pentru a implementa în mod responsabil IA pentru studenți, cadre didactice, cercetători și operațiunile din campus.

„Am creat ChatGPT Edu deoarece am observat succesul pe care universități precum Universitatea Oxford, Wharton School de la Universitatea din Pennsylvania, Universitatea Texas din Austin, Universitatea de Stat din și Universitatea Columbia din New York l-au avut cu ChatGPT Enterprise”, au explicat atunci reprezentații OpenAI.

În Europa, și Estonia a anunțat în luna decembrie că a lansat o inițiativă de a integra ChatGPT Edu și alte instrumente de inteligență artificială în sistemul național de învățământ, potrivit Euronews.

Denumit „AI Leap”, programul va include inițial 20.000 de liceeni și 3.000 de profesori începând cu anul școlar 2025-2026, conform Ministerului Educației din Estonia.

Estonia speră apoi să extindă programul la școlile profesionale și la încă 38.000 de elevi și 3.000 de profesori începând cu următorul an școlar.

