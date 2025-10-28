Sari direct la conținut
ChatGPT va integra în aplicație una dintre cele mai faimoase platforme de plăți electronice

PayPal a anunțat că semnat un parteneriat cu OpenAI pentru a integra în ChatGPT serviciile sale de „portofel electronic” (digital wallet). Anunțul este parte a strategiei OpenAI care vrea ca tot mai mulți useri să cumpere produse direct din discuțiile cu chatbotul.

Sute de milioane de utilizatori ai OpenAI folosesc deja inteligența artificială generativă a startup-ului pentru a găsi produse, spun cei de la PayPal, iar noua colaborare va face ca PayPal să furnizeze tehnologia sa de plată, pentru a transforma în achiziții reale o parte dintre căutări.

Parteneriatul va permite că în ChatGPT să fie disponibile opțiuni multiple de finanțare: cont bancar, sold și carduri, precum și protecțiile de siguranță PayPal pentru cumpărători și vânzători.

Vor fi disponibile și servicii post-achiziție, cum ar fi urmărirea livrărilor, dar și soluționarea disputelor.

„Sute de milioane de oameni apelează la ChatGPT în fiecare săptămână pentru ajutor în sarcinile de zi cu zi, inclusiv pentru a găsi produsele preferate, iar peste 400 de milioane folosesc PayPal pentru cumpărături”, a spus Alex Chriss, președinte și CEO al PayPal, într-un comunicat de presă.

