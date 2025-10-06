„Chefi la cuţite”, sezonul 16. În ce zile se va difuza show-ul culinar de la Antena 1

Antena 1 anunţă startul unui nou sezon al show-ului culinar „Chefi la cuţite”, prezentat de Irina Fodor, transmite Pagina de Media.

Noul sezon „Chefi la cuțite” va începe duminică, 16 noiembrie, la TV, cât şi pe platforma AntenaPlay. Emisiunea va fi difuzată în fiecare duminică, de la ora 20:00, şi luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30.

Cine sunt jurații în noul sezon „Chefi la Cuțite”

Noul sezon îi readuce în rol de juraţi pe Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner şi Chef Ştefan Popescu. Cei patru vor intra într-o competiţie care „schimbă jocul”, potrivit producătorilor, prin provocări şi formate noi, încă din prima ediţie.

Filmările sezonului 16 au început, spun producătorii, într-un loc neobişnuit: Piaţa Obor din Bucureşti.

„Sezonul acesta vine cu noutăţi incredibile, care vă vor uimi şi vor aduce şi mai multă intrigă şi tensiune, crescând competiţia dintre noi, juraţii. Avem un început fulgerător al amuletelor acestui sezon, acolo unde nu m-aş fi aşteptat: în mijlocul Pieţei Obor. Iar acesta e doar începutul”, a spus Chef Richard Abou Zaki.