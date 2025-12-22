Chestionarul trimis judecătorilor după apariția documentarului Recorder „a înregistrat cel mai ridicat nivel de participare de până acum”, anunță CSM / Când vor fi publicate concluziile

Un număr de 2.583 de judecători, reprezentând o pondere de 56,5% din corpul activ, au răspuns la chestionarul formulat de Secția de judecători a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a-i consulta cu privire la „problemele de actualitate din sistemul judiciar”, potrivit anunțului făcut luni de instituție. Consultările au fost declanșate după publicarea documentarului Recorder „Justiție Capturată”.

În comunicatul de luni, CSM spune că „prezentarea concluziilor va fi făcută ulterior, după centralizarea tuturor datelor culese în perioada 16–21 decembrie 2025 şi după analizarea acestora”.

CSM spune că nivelul de participare „conferă chestionarului un grad ridicat de reprezentativitate, atât prin raportare la numărul absolut de respondenți, cât și prin ponderea semnificativă a acestora în ansamblul sistemului judiciar”.

„Reprezentativitatea este confirmată și din perspectiva gradelor de jurisdicție, judecătorii respondenți fiind distribuiți uniform pe toate gradele de jurisdicție, în proporții apropiate de distribuția judecătorilor în funcție pe grade de jurisdicție. Astfel, distribuția respondenților reflectă structura reală a corpului judecătorilor. Chestionarul are așadar o răspândire uniformă pe toate gradele de jurisdicție”, notează CSM.

Potrivit forului, este cel mai amplu demers de acest tip de până acum.

„Consultarea evidențelor Consiliului privind demersuri similare realizate anterior indică faptul că prezentul chestionar a înregistrat cel mai ridicat nivel de participare, reprezentând cel mai amplu demers de acest tip realizat până în prezent (cel mai mare număr de respondenți cu ocazia altor consultări fiind de 1028, în anul 2018)”, se mai arată în comunicat.

CSM susține că „doar în Irlanda a fost înregistrat un grad de completare mai mare”

CSM a spus că nivelul „foarte ridicat” al participării este confirmat și de raportarea la practicile europene.

„Astfel, în cadrul chestionarului „ENCJ Survey among judges on the Independence of the Judiciary – 2025”, transmis tuturor judecătorilor de către Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare, doar în Irlanda a fost înregistrat un grad de completare mai mare, de peste 60%, în condițiile în care pragul de reprezentativitate stabilit la nivel european este de 20% pentru fiecare stat. În această consultare, în cazul României au răspuns aproximativ 1350 de judecători, reprezentând aproximativ 31% din numărul total”, mai notează CSM.

Potrivit CSM, 55,9% dintre judecători provin de la judecătorii, 24,8% dintre judecători provin de la tribunale, 16,8% provin de la curți, iar 2,5% provin de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„De asemenea, judecătorii respondenți provin din toate materiile de drept, 63,7% desfășurându-și activitatea exclusiv în materii non-penale, în timp ce 14,7% soluționează cauze exclusiv în materie penală. Totodată, 21,6% dintre judecători judecă atât cauze penale, cât și non-penale, în special în cadrul instanțelor organizate fără secții distincte”, se mai arată în comunicatul CSM.

CSM a menționat, totodată, că „ponderea cumulată a judecătorilor care soluționează cauze penale, respectiv cei care judecă exclusiv în materie penală și cei care soluționează cauze în ambele materii (36,3%) conferă rezultatelor un grad ridicat de reprezentativitate sub acest aspect”.

Consultările lansate de CSM în rândul judecătorilor vin în contextul investigației Recorder despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

Nicușor Dan vrea un referendum în rândul magistraților

Duminică, într-o declarație de presă, președintele Nicușor Dan a anunțat că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

„Voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraților cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Și dacă magistrații în ansamblul lor vor spune că da, CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative, dar dacă însă magistrații în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgență”, a declarat Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Atât judecătorii, cât și procurorii din CSM s-au poziționat împotriva referendumului anunțat de președinte.