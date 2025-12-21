Preşedintele Nicuşor Dan va susține astăzi o declaraţie de presă, înaintea consultărilor de luni cu magistrații

Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, 21 decembrie, de la ora 14:00, o declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială.

Președintele nu va lua întrebări din partea jurnaliștilor. Este de așteptat ca declarația lui Nicușor Dan să se refere la probleme din justiție. HotNews va transmite în format livetext principalele declarații ale președintelui.

Anunțul pe care urmează să îl facă președintele vine la zi după ce a anunţat că a primit de la magistraţi „sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie” şi înaintea consultărilor de luni cu reprezentanţii acestora.

„Aşa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuţiile cu cei care s-au înscris în audienţă. Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii: atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail”, a scris preşedintele sâmbătă, pe pagina de Facebook.

Tot sâmbătă, Nicușor Dan a anunțat că o decizie recentă a Curții Constituționale îi dă dreptul să sesizeze CCR cu privire la o lege, pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și în cazul în care proiectul a trecut prin reexaminarea Parlamentului.