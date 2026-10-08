Chiar suntem „prea mici ca să schimbăm ceva”? Oamenii care de 20 de ani demonstrează contrariul

Un cătun are acum gimnaziu datorită implicării comunității? Un student din Timiș a obținut asfaltarea unui drum desfundat. La Focșani, unele străzi au devenit mai prietenoase pentru persoanele cu dizabilități tot datorită unei inițiative cetățenești. Accesul auto pe un drum de munte a fost restricționat pentru protejarea naturii datorită implicării oamenilor. Mai multe despre forța comunităților, în ediția de vineri, 9 octombrie, a newsletterului „Partea Bună”, la care vă puteți abona mai jos.

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În urmă cu 20 de ani, în România se năștea o organizație care îi învăța pe oamenii obișnuiți cum să se organizeze și cum să își ceară drepturile în relația cu autoritățile publice: Centrul de Resurse pentru participare publică, pe scurt CeRe. Mereu când aud acronimul, îmi vine în minte versetul biblic care spune: „Cere și ți se va da”. „Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide”. Adevărul este că, în România, lucrurile sunt mult mai complicate: trebuie să bați de o sută de ori ca să ți se deschidă o dată. Adevărul este că schimbarea este dificilă. „Și totuși…”, îmi spune Silvia Boeriu, care lucrează la CeRe de aproape 14 ani.

Dacă ne uităm la inițiativele cetățenești pe care organizația le-a susținut de-a lungul timpului, vedem că schimbarea este posibilă. Și că oameni obișnuiți, care au refuzat să se resemneze, au reușit să aducă ceva mai mult bine în viețile lor și ale altora. Pe 17 noiembrie, la București, va avea loc cea de-a 15-a ediție a Galei Premiilor Participării Publice.

Într-o discuție cu „Partea Bună”, Silvia Boeriu, coordonator de comunicare la CeRe, ne arată că suntem mai puțin singuri decât credem. Și acesta este un motiv de speranță.

Silvia Boeriu. Foto: Arhivă perosnală

„La început, inițiativele cetățenești erau excepții. Mă gândesc, de exemplu, la apariția primelor grupuri civice din București, la care am contribuit. Noțiunea asta nici nu exista pe internet: la o căutare pe internet nu găseai „grup civic”. Intervențiile acestor oameni, modelele lor, felul în care s-au dus și au cerut rezolvarea anumitor probleme din jur, toate aceste exemple s-au înmulțit, iar asta este o parte cu adevărat bună. Conceptul de participare publică, de implicare, nu mai e ceva abstract, a intrat în conștiința mai largă. Oamenii au văzut că e foarte important să ieși din zona ta personală, din zona de confort, și să te alături celorlalți care vor să rezolve aceeași problemă ca tine“, spune Silvia Boeriu.

Care au fost micile și marile victorii ale oamenilor obișnuiți, în newsletterul „Partea Bună”.