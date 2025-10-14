China a ajuns să trimită Rusiei de 10 ori mai multe componente pentru o armă folosită cu succes de trupele ruse pe front

Deși exporturile totale ale Chinei către Rusia au scăzut cu peste 10% în acest an, unele bunuri au rămas neafectate. Iar livrările de componente pentru dronele cu fibră optică utilizate de trupele ruse pe frontul din Ucraina au crescut semnificativ, relatează The Washington Post, citat de The Moscow Times.

Anul acesta, armata rusă aproape că a preluat inițiativa de la Forțele Armate Ucrainene în războiul dronelor, începând să utilizeze activ drone cu fibră optică pe linia frontului după finalizarea operațiunii de eliberare a regiunii Kursk.

Deși în termeni de rețelistică astfel de drone par „low tech”, cablul subțire cu care dronele sunt desfășurate permit operatorului să controleze aeronava fără teama de bruiaj al semnalelor electronice inamice.

Samuel Bendett, un expert de la Centrul pentru o Nouă Securitate Americană, un think tank cu sediul la Washington, subliniază că astfel de drone sunt dificil de doborât și pot provoca pagube semnificative. Mai exact, acestea au întrerupt efectiv liniile normale de aprovizionare pentru trupele ucrainene de pe linia frontului și „vânează” civilii rămași în orașele de pe front.

De ce sunt convinși analiștii că exporturile Chinei către Rusia sunt pentru uz militar

Fără asistența Chinei, succesul unor astfel de drone ar fi fost mult mai mic. Potrivit serviciului vamal chinez, cantități record de cabluri cu fibră optică au fost exportate în Rusia în mai și iunie: 190.400 km ca lungime totală, respectiv 208.000 km. Iar în august, această cifră a crescut de aproape zece ori, ajungând la 524.800 km, potrivit The Washington Post, care a analizat datele vamale.

Joseph Webster, un cercetător de la Atlantic Council care urmărește creșterea exporturilor chineze, afirmă că valoarea mare a transporturilor în raport cu greutatea lor, înregistrată de la sfârșitul anului 2024, indică faptul că aceste cabluri sunt destinate uzului militar.

Dronele alimentate cu fibră optică pot zbura până la 20 km. Dacă ar fi utilizate la capacitate maximă, proviziile din China pentru luna august ar fi suficiente pentru 26.240 de drone. China exportă, de asemenea, cabluri de fibră optică către Ucraina, dar nivelul livrărilor este minuscul prin comparație: în august, acesta s-a ridicat la doar 115 km de lungime a cablurilor.

Tot în vară, când Rusia și-a intensificat semnificativ bombardamentele asupra orașelor ucrainene, trimițând peste 500 de drone într-un singur atac, transporturile chinezești de baterii litiu-ion au crescut vertiginos, ajungând la o sumă record de 54 de milioane de dolari în iunie. Webster spune că bateriile sunt folosite probabil pentru alimentarea dronelor, deoarece Rusia nu produce multe vehicule electrice sau electronice – alte aplicații cheie pentru această tehnologie.

Exporturile Chinei se văd pe linia frontului din Ucraina

China a încetat oficial furnizarea de drone finite Rusiei, dar, potrivit experților, exportul componentelor necesare pentru acestea demonstrează sprijinul său continuu pentru complexul militar-industrial rus.

„Acest lucru este foarte important, extrem de important”, spune Katerina Bondar, cercetătoare la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Chinezii joacă un rol major aici, deoarece sunt bucuroși să își conecteze liniile de producție” cu Rusia, afirmă ea.

Cablurile mai ușoare și mai lungi au permis armatei ruse să își extindă raza de atac. Pe 5 octombrie, autoritățile din Kramatorsk, oraș ucrainean situat la aproximativ 20 de kilometri de liniile frontului, au raportat că localitatea a fost țintită în premieră de un atac cu drone cu cabluri cu fibră optică. Bondar spune:

„Dacă te uiți la cum se schimbă linia frontului, [Rusia capturează] teritoriu în bucăți egale cu distanța pe care o pot parcurge dronele prin fibră optică”.

Între timp, exporturile totale ale Chinei către Rusia sunt în scădere în acest an. În primele nouă luni ale acestui an, scăderea a fost de 10,6%, iar în septembrie, vânzările în yuani au scăzut cu 21%.