China a condamnat la încă 4 ani de închisoare pe Zhang Zhan, cea care a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 la Wuhan

O jurnalistă chineză, condamnată anterior la patru ani de închisoare pentru că a documentat primele faze ale pandemiei de COVID-19 la Wuhan, a primit vineri încă patru ani de detenție, potrivit organizației Reporteri Fără Frontiere (RSF), citată de Rador.

Zhang Zhan, în vârstă de 42 de ani, a fost găsită vinovată de „provocare de conflicte și tulburarea ordinii publice” – aceeași acuzație pentru care fusese condamnată în decembrie 2020, după ce publicase relatări directe despre răspândirea inițială a virusului în orașul Wuhan.

RSF a criticat sentința, afirmând că Zhang „ar trebui celebrată ca un erou al informației, nu ținută în condiții de detenție brutale”. Organizațiile internaționale pentru libertatea presei cer eliberarea imediată a jurnalistei și presiuni diplomatice asupra Beijingului. Zhang fusese arestată inițial după ce postase timp de luni de zile relatări și imagini din spitale supraagomerate și stăzi pustii, care contraziceau versiunea oficială.

Ea a intrat în greva foamei la o lună după arestare, fiind imobilizată și hrănită forțat de poliție, conform avocaților săi. Eliberată în mai 2024, Zhang a fost reținută din nou trei luni mai târziu și plasată în Centrul de Detenție Pudong din Shanghai. RSF spune că noul proces a venit după ce jurnalista a reatat despre abuzurile privind drepturile omului din China, iar fostul său avocat a subliniat că acuzațiile se bazează pe comentarii publicate pe site-uri din străinătate.

Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a calificat cazul drept „o nouă acțiune de persecuție” și a cerut încetarea detenției arbitrare. China deține cel mai mare număr de jurnaliști în închisoare la nivel mondial – cel puțin 124, potrivit RSF. Țara se află pe locul 178 din 180 în Indexul Mondial al Libertății Presei din 2025.

Cu o săptămână înainte de această nouă condamnare, legislativul chinez a adoptat o lege care accelerează răspunsurile la urgențe de sănătate publică, permițând raportarea directă a incidentelor, fără a trece prin ierarhia oficială