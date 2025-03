China a desfășurat pe ascuns bombardiere H-6 cu capacitate nucleară înainte ca șeful Pentagonului să facă o vizită în Filipine

China a desfășurat două bombardiere H-6 cu rază lungă de acțiune în jurul Scarborough Shoal, un mic atol de corali din zona economică exclusivă a Filipinelor, în această săptămână, în cea mai recentă mișcare a Beijingului de afirmare a suveranității asupra insulei din Marea Chinei de Sud, care face obiectul unei dispute aprinse cu Manila, potrivit imaginilor din satelit obținute de Reuters.

Desfășurarea, care nu a fost făcută publică de China, a avut loc înaintea vizitei secretarului american al apărării, Pete Hegseth, în Filipine, care revendică, de asemenea, țărmul care se află în zona sa economică exclusivă de 200 de mile marine.

Ministerul chinez al Apărării nu a răspuns imediat la întrebările Reuters privind amploarea desfășurării sau dacă aceasta a fost programată să coincidă cu vizita șefului Pentagonului.

Oficiali ai Consiliului Național de Securitate și ai armatei filipineze nu au răspuns imediat la solicitările agenției de presă de a comenta informațiile.

În timpul vizitei efectuate vineri la Manila, Hegseth a reafirmat „angajamentul ferm” al Statelor Unite față de tratatul de apărare reciprocă încheiat cu Filipine, afirmând că acțiunile Chinei fac necesară descurajarea în Marea Chinei de Sud.

Pete Hegseth i-a spus președintelui filipinez Ferdinand Marcos Jr. că Washingtonul are un „mare interes” în extinderea cooperării militare dintre cele două țări.

Imaginile de luni realizate de Maxar Technologies arată două aeronave la est de Scarborough Shoal, pe care China îl numește „Huangyan Dao”.

Exclusive: China deployed two long-range H-6 bombers around the Scarborough Shoal this week, in Beijing's latest move to assert sovereignty over the hotly disputed atoll in the South China Sea, satellite images obtained by @Reuters showed https://t.co/qGLIitjSb5