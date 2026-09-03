China a devenit un magnet pentru o nouă categorie de turiști bogați: „Vin aici cu o atitudine sinceră de smerenie”

Roboții umanoizi care lucrează în fabrici, modelele de inteligență artificială care atacă supremația giganților din Silicon Valley și uzinele de vehicule electrice care produc mașini la o scară uluitoare atrag un nou val de vizitatori străini în China, relatează Reuters.

Investitorii și antreprenorii plătesc mii de dolari pentru acces altfel rar la fabricile chineze, dorind să vadă de aproape ceea ce mulți cred că ar putea fi următoarea revoluție tehnologică.

Afluxul reflectă totodată temerile tot mai mari privind un „șoc chinezesc 2.0”, în condițiile în care consiliile de administrație și capitalele occidentale se confruntă cu posibilitatea ca firmele chineze să preia conducerea în domeniul producției avansate și al tehnologiilor de vârf.

„În acest moment, oamenii privesc China ca pe un obiect de studiu și de învățare – o tendință care aproape că nu exista în urmă cu doar câțiva ani”, a declarat pentru Reuters Robert Wu, CEO al companiei de cercetare a datelor Baiguan, cu sediul la Shanghai.

El susține că vizitatorii sosesc adesea cu idei preconcepute. De exemplu, unii presupun că sectorul chinez de taxiuri autonome este înaintea celui din SUA, când, de fapt, prudența politicilor interne ale Beijingului în privința posibilelor pierderi de locuri de muncă îi menține pe americani cu un pas în față.

Un tur de 15.000 de dolari pentru a vedea dezvoltarea tehnologică a Chinei

Wu a organizat până acum două tururi pentru mai mult de douăzeci de investitori, antreprenori și directori executivi, percepând până la 15.000 de dolari pentru un program de cinci zile. Aproximativ jumătate dintre participanți au venit din Asia de Sud-Est.

Acesta face parte dintr-o industrie de nișă aflată în creștere, care răspunde cererii străinilor de a avea acces direct la ecosistemul de inovare al Chinei.

Însă mulți participanți evită să-și facă publice vizitele. Printre cei despre care se știe că au făcut această călătorie se numără directori ai unor firme americane de investiții precum Dimension, Capital Group și Thrive Capital, precum și podcasterul american de tehnologie Lex Fridman.

Deși datele privind tururile tehnologice sunt puține, turismul industrial, în sens mai larg, este în plină expansiune. Sectorul turismului industrial din China a generat anul trecut venituri de 17,8 miliarde de dolari, potrivit presei de stat, și se estimează că va depăși cu mult 300 de miliarde de yuani (44,6 miliarde de dolari) până în 2029.

Un robot umanoid folosit într-o uzină de mașini electrice din China face o floare cadou unei angajate de Ziua Internațională a Femeii, FOTO: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Numărul turiștilor din acest segment e în plină creștere

Agenția de tururi tehnologice GloPen din Shanghai spune că numărul solicitărilor a crescut cu 50% anul acesta, în principal din partea clienților europeni și singaporezi. GloPen organizează acum peste 100 de tururi de o zi la companii în fiecare lună.

„Nu poți înțelege adevărata amploare, viteză și dimensiune fizică a inovației chineze fără să o vezi într-o fabrică”, susține Bertrand Chen, CEO al Global Shipping Business Network. Acesta a participat în aprilie la un tur axat pe robotică și tehnologii emergente, organizat de investitorul sino-american Rui Ma în trei orașe.

Ma, fondatorul Tech Buzz China și organizatorul a 11 astfel de tururi din 2019 încoace, le consideră o formă esențială de analiză prealabilă pentru investitori.

„Chiar dacă nu investiți activ în China, este din ce în ce mai probabil să întâlniți companii chineze ca rivali, parteneri, furnizori sau investitori pe piețe din întreaga lume”, susține el.

Circuitele organizate de acesta includ opriri în Beijing, Shenzhen, Shanghai, Hangzhou și Hefei – marile centre industriale aflate în centrul „boom”-ului Chinei în domeniul vehiculelor electrice, bateriilor, inteligenței artificiale și roboticii.

Reuters subliniază că toate aceste lucruri nu au loc întâmplător.

Turiști în Shanghai, FOTO: Renyuming / Imago Stock and People / Profimedia

China vrea ca restul lumii să o vadă ca un lider în domeniul tehnologiei

Beijingul și-a asumat în mod explicit angajamentul de a „promova energic” turismul industrial, desemnând peste 140 de obiective oficiale în care să aibă loc demonstrații. Un număr tot mai mare de fabrici oferă tururi publicului, la aproximativ 60 de dolari de persoană.

Fabrica de vehicule electrice a Xiaomi a primit peste 250.000 de vizitatori din martie 2024. Cererea este atât de mare, încât locurile de acces distribuite prin tragere la sorți sunt revândute online pentru până la 2.000 de yuani (300 de dolari).

Pentru directorii europeni care se confruntă cu o creștere lentă a productivității și cu temeri că rămân în urmă în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii, China a devenit o destinație deosebit de importantă.

Alex Shengyun Lu, consultant în inteligență artificială la firma Praxis Advisory din Shanghai, a condus șapte delegații, fiecare cu până la 50 de vizitatori din mediul corporativ, începând de la sfârșitul lui 2025. El descrie o atmosferă de neliniște printre vizitatori.

„Cei mai inteligenți oameni din Europa sunt extrem de conștienți de situație. Sentimentul de nesiguranță este palpabil”, spune el.

Lu afirmă că directorii executivi sosesc, de obicei, căutând răspunsuri la două întrebări: ce pot învăța de la companiile chineze și ce pot învăța din abordarea susținută de stat a Chinei în ceea ce privește investițiile în tehnologie.

„Vin aici cu o atitudine sinceră de smerenie și de învățare”, susține el.

Taxi robotic, fără șofer, pe o stradă din Wuhan, China, FOTO: Pedro Pardo / AFP / Profimedia

O nouă categorie de „pelerini ai tehnologiei”

Lu, care a refuzat să dezvăluie numele companiilor din cauza acordurilor de confidențialitate, spune că mulți directori europeni vor să înțeleagă modul în care China coordonează implementarea inteligenței artificiale la scară largă, între provincii, și ce lecții pot fi aplicate în țările lor.

Totuși, unii observatori din industrie avertizează că avantajul Chinei nu trebuie exagerat.

„Companiile de tehnologie din afara Chinei dețin în continuare cea mai mare parte din cota de piață globală, cele mai avansate drepturi de proprietate intelectuală și cele mai mari profituri”, spune Ma, fondatorul Tech Buzz.

Chiar și așa, fluxul de „pelerini ai tehnologiei” este mare, inclusiv în cazul vizitatorilor americani, în ciuda intensificării tensiunilor dintre SUA și China inclusiv în ceea ce privește sectorul tehnologiei.

„Oamenilor care se află efectiv pe teren și încearcă să construiască produse fizice nu le pasă deloc de politică”, spune Joshua Woodard, un consultant american în producție ce activează în Shenzhen.

„Companiile americane de robotică își aprovizionează în continuare în masă componentele și hardware-ul din China. Pretindem că putem face totul singuri în America, dar este incredibil de greu să ne decuplăm complet”, consideră acesta.

Momentul Shenzhen

Niciun oraș nu întruchipează această tendință mai bine decât Shenzhen.

Centrul tehnologic din sudul Chinei se poziționează drept o vitrină a inovației chineze, în timp ce se pregătește să găzduiască în noiembrie ediția din acest an a forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC).

Numărul vizitatorilor străini a crescut cu 70% anul trecut și cu peste 30% în primul trimestru al lui 2026. Până în august orașul a înregistrat peste 5 milioane de intrări ale unor vizitatori străini.

Turiști străini testează dispozitive electronice într-un magazin din Shenzhen, FOTO: Liang Xu / Xinhua News / Profimedia

Taxiurile oferă acum anunțuri în limba engleză, iar „influencerii” străini apar în mod regulat la expozițiile de tehnologie. Woodard relatează că firme locale înființează chiar și așa-zise „case pentru hackeri”, după modelul celor din Silicon Valley, unde antreprenorii străini din domeniul roboticii și al hardware-ului AI pot locui și lucra.

„Există grupuri pe WeChat cu 400 de oameni care fac naveta între Silicon Valley și Shenzhen și care cer în mod informal recomandări pentru fabrici de baterii sau de ecrane”, spune Woodard, care organizează în timpul liber tururi ale fabricilor din Shenzhen pentru antreprenori străini.

„Fondatorii [de companii] sosesc fără programare, profitând de politica de intrare fără viză pentru 10 zile… încercând pur și simplu să afle cine le poate construi următorul prototip”, mai spune acesta.

Reuters notează că afluxul evidențiază transformarea Shenzhenului dintr-un centru de producție cu costuri reduse în prima linie a efortului Chinei de a dobândi supremația tehnologică.

Jan Smejkal, un antreprenor ceh care locuiește în oraș de 11 ani, spune că nu trece aproape nicio zi fără să primească o solicitare din partea fondatorilor unor startup-uri străine dornici să viziteze orașul.

„Nu există niciun alt loc pe Pământ care să ducă tehnologia atât de mult în centrul existenței și să o integreze în viața de zi cu zi așa cum o face Shenzhen”, susține el.