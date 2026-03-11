China avertizează că „scenariul Terminator” ar putea deveni o realitate din cauza SUA

China a avertizat miercuri Statele Unite că utilizarea excesivă a inteligenței artificiale (AI) de către forțele armate americane ar putea arunca lumea într‑un viitor distopic asemănător cu cel prezentat în celebrele filme „Terminator” produse de Hollywood, relatează AFP.

Comentariile Beijingului vin în contextul în care administrația președintelui Donald Trump a căutat să permită folosirea necondiționată în sectorul militar a unor modele de inteligență artificială dezvoltare de startup-uri din domeniu.

Pentagonul a confirmat că sistemul „Grok” al lui Elon Musk are aprobarea pentru a fi folosit într‑un cadru clasificat și a pus pe lista neagră a guvernului federal compania Anthropic după ce aceasta a refuzat să permită folosirea modelului său de AI „Claude” pentru supraveghere în masă și arme complet autonome.

„Astfel de alegeri – cum ar fi aplicarea neîngrădită a AI de către forțele militare, folosirea AI ca instrument pentru a încălca suveranitatea altor națiuni, lăsarea AI să influențeze excesiv deciziile de război și acordarea algoritmilor puterea de a determina viața și moartea – nu doar erodează limitele etice și responsabilitatea în războaie, ci și riscă o cursă tehnologică de natură să scape sub control”, a declarat miercuri Jiang Bin, purtătorul de cuvânt al ministerului chinez al apărării.

„O distopie descrisă în filmul american ‘Terminator’ ar putea într‑o zi deveni realitate”, a adăugat el.

„Terminator”, lansat în 1984 cu Arnold Schwarzenegger în rol de antagonist, prezintă un viitor apocaliptic în care roboți controlați de AI luptă împotriva oamenilor după ce inteligența artificială s-a revoltat împotriva creatorilor săi.

Avertismentul Chinei, după o dispută publică a Pentagonului cu o companie de AI

Disputa Pentagonului cu Anthropic a izbucnit la câteva zile înainte de lovitura militară americană asupra Iranului.

„Claude” este cel mai popular model de AI avansat folosit de Pentagon și singurul model de acest tip care opera pe sistemele clasificate ale Departamentului Apărării, înainte să fie interzis ca urmare a disputei cu Departamentul pentru Război condus de Pete Hegseth.

Anthropic l‑a înfuriat pe Hegseth, un fost jurnalist al Fox News, după ce a insitat că tehnologia sa nu ar trebui folosită pentru supravegherea în masă a americanilor sau sisteme de arme complet autonome.

Ulterior, Trump a ordonat fiecărei agenții federale să înceteze orice utilizare a tehnologiei Anthropic.

La câteva ore după aceea, Hegseth a desemnat Anthropic drept un „risc pentru securitatea națională” a SUA și a ordonat ca niciun contractor, furnizor sau partener militar „să nu desfășoare nicio activitate comercială cu Anthropic”.

El a lăsat însă Pentagonului un termen de grație de șase luni pentru a adopta alte sisteme.