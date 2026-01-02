China a eliminat o scutire fiscală veche de trei decenii ca să-și crească natalitatea

China a eliminat, începând cu 1 ianuarie, scutirea fiscală pentru medicamentele și dispozitivele contraceptive ce era în vigoare de trei decenii, decizia fiind parte a noilor măsuri menite să stimuleze natalitatea în scădere, potrivit Reuters.

Prezervativele și pilulele contraceptive sunt acum supuse unei taxe pe valoarea adăugată de 13%, rata standard pentru majoritatea bunurilor de consum.

Măsura vine în contextul eforturilor Beijingului de a stimula natalitatea în cea de-a doua economie ca mărime din lume.

Populația Chinei a scăzut pentru al treilea an consecutiv în 2024, iar experții au avertizat că declinul va continua.

China a scutit subvențiile pentru îngrijirea copiilor de impozitul pe venit și a introdus o subvenție anuală pentru îngrijirea copiilor anul trecut, în urma unei serii de măsuri „favorabile fertilității” luate în 2024, cum ar fi îndemnarea colegiilor și universităților să ofere „educație pentru iubire” în care să prezinte căsătoria, iubirea, fertilitatea și familia într-o lumină pozitivă.

Liderii țării s-au angajat din nou luna trecută, la Conferința economică centrală anuală, să promoveze „atitudini pozitive față de căsătorie și nașterea copiilor” pentru a stabiliza natalitatea.

Rata natalității din China este în scădere de zeci de ani, ca urmare a politicii copilului unic aplicate de China între 1980 și 2015 și a urbanizării rapide.

Costurile ridicate ale îngrijirii copiilor și ale educației, precum și incertitudinea locurilor de muncă și încetinirea economiei au descurajat, de asemenea, mulți tineri chinezi să se căsătorească și să întemeieze o familie.

Foto: Inge Hogenbijl | Dreamstime.com