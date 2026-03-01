China „condamnă ferm” moartea ayatollahului Ali Khamenei

China a „condamnat ferm” duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, cerând încă o dată „oprirea imediată a acţiunilor militare”, scriu AFP şi Reuters.

Moartea lui Khamenei constituie „o încălcare gravă a suveranităţii şi a securităţii Iranului, o ignorare a obiectivelor şi a principiilor Cartei Naţiunilor Unite şi a normelor fundamentale ale relaţiilor internaţionale”, a indicat MAE chinez într-un comunicat.

Această condamnare a intervenit la scurt timp după ce mass-media chineze au evocat un apel telefonic între şeful diplomaţiei chinez Wang Yi şi omologul său rus Serghei Lavrov, scrie Agerpres.

În cursul acestei discuţii, Wang Yi a declarat că „moartea flagrantă a unui lider suveran şi incitarea la o schimbare de regim” din partea SUA şi a Israelului sunt „inacceptabile”.

Moartea lui Ali Khamenei, condamnată și de Pakistan și Coreea de Nord

La rândul său, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a estimat că moartea lui Khamenei este o „încălcare” a dreptului internaţional.

„Poporul pakistanez este alături de cel iranian în acest moment de doliu şi tristeţe şi prezintă condoleanţele sale cele mai sincere” pentru moartea lui Ali Khamenei, a scris el pe X.

„De asemenea, Pakistanul îşi exprimă îngrijorarea faţă de încălcarea normelor de drept internaţional”, a adăugat Sharif.

Coreea de Nord a calificat duminică drept „ilegale” loviturile americano-israeliene contra Iranului, afirmând că ele arată natura de „bătăuş” a Statelor Unite şi Israelului.

„Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) condamnă în termenii cei mai puternici actul de bătăuş neruşinat comis de SUA şi Israel”, a afirmat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Phenian.

Potrivit acestuia, SUA şi Israel au ales să „abuzeze de forţa militară pentru a-şi satisface ambiţiile egoiste şi hegemonice”.