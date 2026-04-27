China critică proiectul UE menit să apere industria europeană și indică trei nemulțumiri

China a criticat proiectul de lege al Uniunii Europene menit să întărească baza industrială a blocului comunitar, Beijingul susținând că propunerea va crea obstacole în calea investițiilor și este discriminatorie pentru firmele străine, transmite agenția DPA, citată de Agerpres.

În martie, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă pentru a crește cererea de tehnologii și produse cu emisii scăzute de dioxid de carbon, fabricate în Europa.

Executivul condus de Ursula von der Leyen afirmă că Actul legislativ privind acceleratoarele industriale (IAA) va stimula producția, va dezvolta întreprinderile și va crea locuri de muncă în UE, sprijinind în același timp adoptarea de către industrie a unor tehnologii mai curate și pregătite pentru viitor.

Beijingul afirmă în schimb că IAA conține obstacole serioase pentru investiții și discriminare instituțională în sectoare cheie, inclusiv baterii, vehicule electrice (EV), fotovoltaice și materii prime critice.

China spune că a transmis nemulțumirile sale Comisiei Europene

Beijingul a informat luni că a transmis UE încă de vinerea trecută, 24 aprilie, preocupările și recomandările sale, avertizând că ar putea adopta măsuri de retorsiune dacă propunerile sale sunt ignorate și legea prejudiciază interesele companiilor din China.

Agenția DPA notează că gigantul asiatic, un competitor major al industriei UE, va fi afectată în mod special de reglementările mai stricte privind investițiile străine directe, deoarece va fi nevoie de aprobare pentru tranzacțiile importante. Măsurile sunt menite să protejeze companiile din diverse sectoare, cum ar fi cele producătoare de baterii, vehicule electrice, celule fotovoltaice și materii prime critice, împotriva preluărilor de către investitori din afara blocului comunitar.

Ministerul Comerțului din China susține că legislația ridică trei motive principale de îngrijorare: ar putea încălca reglementările internaționale, este discriminatorie pentru firmele chineze și subminează concurența echitabilă.

Beijingul a cerut UE înlăturarea din legislație a cerințelor impuse investitorilor străini, a obligațiilor de conținut local și transferul forțat de proprietate intelectuală.

Ce prevede proiectul UE privind sprijinirea industriei europene

Comisia Europeană a subliniat că UE rămâne una dintre cele mai deschise piețe din lume și se angajează să mențină această deschidere ca sursă esențială de putere economică și reziliență.

Executivul blocului comunitar a adăugat că IAA încurajează o mai mare reciprocitate în achizițiile publice, oferind un tratament egal țărilor care oferă întreprinderilor din UE acces la piețele lor și că, pentru alte intervenții publice, în special scheme și licitații publice, partenerii pot fi incluși în domeniul de aplicare al IAA dacă au un acord de liber schimb sau o uniune vamală cu UE.

Deși rămâne deschisă investițiilor străine directe, IAA stabilește condiții pentru investiții majore în sectoare strategice care depășesc 100 de milioane de euro, în care o singură țară terță controlează peste 40% din capacitatea de producție la nivel mondial.

Astfel de investiții trebuie să creeze locuri de muncă de înaltă calitate, să stimuleze inovarea și creșterea economică și să genereze o valoare reală în UE prin transferul de tehnologie și de cunoștințe, precum și prin respectarea cerințelor privind conținutul local.

De asemenea, acestea trebuie să garanteze un nivel minim de ocupare a forței de muncă la nivel european de 50%, asigurându-se că întreprinderile și cetățenii beneficiază, alături de investitori, de accesul la piața unică.