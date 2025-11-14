China escaladează tensiunile cu Japonia și o amenință cu o „înfrângere zdrobitoare” în chestiunea Taiwanului

Xi Jinping alături de ofițeri ai forțelor armate chineze, FOTO: Li Gang / Xinhua News / Profimedia Images

Japonia va suferi o „înfrângere zdrobitoare” în fața armatei chineze dacă va încerca să intervină cu forța în chestiunea Taiwanului, a declarat vineri ministerul apărării de la Beijing, intensificând retorica agresivă după declarațiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi despre insulă, potrivit Reuters.

„Dacă partea japoneză nu va trage învățăminte din istorie și va îndrăzni să-și asume un risc, sau chiar să folosească forța pentru a se amesteca în problema Taiwanului, doar va suferi o înfrângere zdrobitoare în fața Armatei de Eliberare a Poporului, cu voință de fier, și va plăti un preț greu”, a spus Jiang Bin, purtătorul de cuvânt al ministerului apărării din China, într-o declarație remisă presei.

Takaichi, care a devenit luna trecută prima femeie aleasă în funcția de prim-ministru al Japoniei, a stârnit furia Beijingului prin remarcile făcute recent în parlamentul de la Tokyo.

Ea a comentat că un atac chinez asupra Taiwanului ar putea constitui „o situație care amenință supraviețuirea Japoniei” și că Tokyo ar putea interveni militar.

Afirmația lui Takaichi a atras un protest oficial din partea Chinei și un mesaj amenințător din partea consulului general chinez la Osaka, Xue Jian.

Distribuind sâmbătă pe rețelele de socializare un articol din ziarul Asahi care făcea referire la declarațiile lui Takaichi, consulul chinez a scris: „Nu avem de ales decât să tăiem acel gât murdar care s-a aruncat asupra noastră fără o clipă de ezitare. Sunteți pregătiți?”.

Mesajul său, pe care guvernul japonez l-a calificat drept „extrem de nepotrivit”, a fost ulterior șters. Japonia a transmis la rândul ei un protest oficial la Beijing din cauza mesajului.

Tensiuni persistente între China și Japonia

Deși Takaichi a declarat ulterior că se va abține la rândul său de la a face comentarii precum cele din parlament și cabinetul de la Tokyo a cerut încă de marți eforturi reciproce pentru reducerea tensiunilor, mass-media de stat chineză a publicat o serie de editoriale și comentarii virulente critice la adresa premierului japonez.

Declarațiile lui Takaichi nu au fost în niciun caz o „ieșire politică izolată”, a scris din nou vineri People’s Daily, un ziar al Partidului Comunist Chinez, într-un editorial de opinie.

Editorialul publicat sub pseudonimul „Zhong Sheng”, adică „Vocea Chinei” – folosit adesea pentru opinii despre politica externă -, a mai notat că politicienii de dreapta din Japonia încearcă să se elibereze de constrângerile Constituției de după al Doilea Război Mondial și să urmărească statutul de putere militară.

„În ultimii ani, Japonia a alergat cu viteza înainte pe calea înarmării militare”, se adaugă în text.

„De la vizitele frecvente la sanctuarul Yasukuni, la negarea Masacrului de la Nanjing, până la promovarea intensă a «teoriei amenințării Chinei», fiecare pas al lui Takaichi urmează vechile urme ale vinovăției istorice, încercând să spele istoria agresiunii și să reînvie militarismul”.

Al Doilea Război Mondial și invazia Japoniei în China în 1931 rămân o sursă de tensiuni continue între Beijing și Tokyo.

Ambasada Chinei din Japonia le-a cerut angajaților să evite ieșirile în public

Beijingul revendică Taiwanul democratic ca parte a teritoriului său și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul insulei. Guvernul taiwanez respinge aceste pretenții și afirmă că doar poporul său poate decide viitorul insulei.

Taiwanul se află la puțin peste 110 km de teritoriul japonez, iar apele din jurul insulei oferă o rută maritimă vitală pentru comerțul de care depinde Tokyo. Japonia găzduiește, de asemenea, cel mai mare contingent de forțe militare americane din afara SUA.

Postul japonez NTV a raportat vineri că ambasada Chinei din Tokyo le-a cerut angajaților să evite ieșirile din clădire, din cauza temerilor privind creșterea sentimentelor anti-China.

Într-o conferință de presă obișnuită, purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Minoru Kihara, a reiterat poziția țării privind Taiwanul, spunând jurnaliștilor că Tokyo speră la o rezolvare pașnică a problemei prin dialog.