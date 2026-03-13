China îi ia fața lui Elon Musk și aprobă primul său implant cerebral pentru oameni

China a aprobat primul său produs de interfață creier-computer care se implantează în cap, o victorie de etapă importantă pentru startup-urile chineze de biotehnologie în eforturile lor de a concura cu rivalii americani, precum Neuralink, compania lui Elon Musk din unul dintre cele mai avansate domenii tehnologice din lume, transmit Reuters și Bloomberg.

Autoritatea chineză de reglementare a medicamentelor a anunțat vineri că a acordat aprobarea pentru comercializare companiei Neuracle Technology din Shanghai pentru un implant cerebral destinat pacienților adulți care sunt parțial paralizați din cauza unei leziuni a măduvei spinării.

În cadrul studiilor clinice, produsul de tip interfață creier-computer (BCI) dezvoltat de Neuracle i-a ajutat pe pacienți să își îmbunătățească capacitatea de a ține și de a apuca obiecte cu mâinile.

Compania cu sediul în Shanghai este doar una dintr-un număr tot mai mare de startup-uri chineze care dezvoltă tehnologii ce permit oamenilor să controleze computere sau alte dispozitive electronice folosindu-și doar mintea.

Aceste firme beneficiază de un sprijin puternic din partea statului chinez, care a desemnat interfețele creier-computer drept una dintre cele șase industrii strategice ale viitorului în cel mai recent plan cincinal al Beijingului.

Dispozitivul dezvoltat de Neuracle este unul dintre primele de acest tip din lume care au primit aprobare pentru vânzare comercială, puținele aprobate în acest sens până acum primind în general licențe limitate.

Neuralink, compania lui Musk, a primit în mai 2023 aprobarea în SUA pentru a efectua teste clinice pe oameni și a anunțat în ianuarie 2024 că a realizat primul său implant cerebral la un pacient uman. Însă compania nu a primit licența pentru a-și scoate produsul pe piață.

Implantul cerebral funcționează doar pentru pacienții care nu sunt complet paralizați

Produsul nou aprobat al companiei Neuracle, care ar fi fost testat pe 36 de pacienți, este un sistem complet ce include senzori cerebrali implantați, precum și o mănușă robotică, instrumente chirurgicale, un algoritm de decodare a semnalelor cerebrale, software pentru testare medicală și software pentru management clinic.

După cum subliniază Bloomberg, este important de menționat că dispozitivul este autorizat doar pentru persoane care păstrează o anumită funcție la nivelul brațului superior – o aplicație relativ limitată în comparație cu implanturile mai avansate, despre care s-a demonstrat că îi pot ajuta pe pacienții complet paralizați să navigheze pe internet, să trimită emailuri și să joace jocuri video.

Această limitare provine parțial din designul implantului Neuracle, care are mai puține canale de detectare a semnalelor și este plasat în afara membranei externe a creierului, spre deosebire de alte dispozitive care dispun de mai multe canale sau sunt poziționate mai aproape de creier.