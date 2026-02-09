China le-a transmis băncilor sale să își reducă expunerea față de obligațiunile emise de Trezoreria SUA, temelia sistemului financiar internațional

Ecran electronic cu evoluția indicilor bursieri la Bursa din Hong Kong, China, FOTO: Imaginechina / ddp USA / Profimedia

Autoritățile de reglementare din China au sfătuit instituțiile financiare să își limiteze deținerile de titluri de stat americane (U.S. Treasuries), din cauza îngrijorărilor legate de riscul de concentrare și de volatilitatea piețelor, relatează luni agenția Bloomberg, citată de Reuters.

Potrivit surselor Bloomberg familiarizate cu situația, oficialii de la Beijing au îndemnat băncile să limiteze achizițiile de obligațiuni guvernamentale americane și le-au cerut celor cu expunere ridicată să își reducă pozițiile, deși recomandarea nu se aplică deținerilor statului chinez, potrivit Bloomberg.

Banca Populară a Chinei și Administrația Națională pentru Reglementare Financiară nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.

Recomandarea a fost prezentată ca un demers de diversificare a riscurilor de piață, și nu ca un răspuns la manevre geopolitice sau la o pierdere a încrederii în bonitatea (n.r. capacitatea de plată) a Statelor Unite, potrivit Bloomberg.

Îndrumarea a fost emisă înainte de convorbirea telefonică de săptămâna trecută între președintele Xi Jinping și omologul său american Donald Trump.

Reuters notează că abordarea imprevizibilă a lui Trump în materie de comerț și diplomație, atacurile sale la adresa Rezervei Federale (banca centrală a SUA), precum și creșterile masive ale cheltuielilor publice i-au făcut pe participanții la piață să pună sub semnul întrebării statutul de activ-refugiu al obligațiunilor emise de Trezoreria americană, considerate temelia sistemului financiar internațional.