China penalizează 7 companii europene și interzice exporturile de bunuri cu dublă utilizare către ele

Ministerul Comerțului din China a anunțat vineri că interzice exporturile de produse cu dublă utilizare către șapte entități europene, din cauza vânzărilor de armament către Taiwan, plasându-le imediat pe lista sa de control al exporturilor, transmite Reuters.

Taiwanul, insula guvernată democratic pe care China o revendică drept teritoriu propriu, își procură majoritatea armamentului din Statele Unite. Europa nu a vândut către Taipei echipamente majore, precum avioane de vânătoare, de aproximativ trei decenii, din cauza îngriorărilor de a nu provoca furia Beijingului.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului de la Beijing a acuzat într-un comunicat că entitățile sancționate acum, printre care se numără producătorul german de electronice de apărare Hensoldt AG și producător de arme de apărare și sportive FN Browning, cu sediul în Belgia, au participat la vânzări de armament către Taiwan sau „au colaborat cu Taiwanul”.

Nu au existat comentarii imediate din partea guvernului Taiwanului, a Uniunii Europene, Hensoldt sau FN Browning.

Ce sunt bunurile cu dublă utilizare

Produsele cu dublă utilizare sunt bunuri, software sau tehnologii care au atât aplicații civile, cât și militare, printre acestea fiind incluse și anumite elemente de pământuri rare esențiale pentru fabricarea dronelor și a cipurilor.

Ministerul chinez a mai precizat că organizațiilor și persoanelor străine le este interzis să transfere sau să furnizeze produse cu dublă utilizare provenite din China către cele șapte entități, iar orice activități conexe trebuie oprite imediat.

Înainte de anunțul oficial, China a informat Uniunea Europeană despre această situație prin mecanismul de dialog bilateral privind controlul exporturilor, potrivit ministerului de la Beijing.

China susține că nu există niciun motiv de îngrijorare pentru companiile europene „care respectă legea”

Purtătorul de cuvânt a declarat că „măsurile se aplică doar produselor cu dublă utilizare și nu afectează schimburile economice și comerciale normale dintre China și Europa”. Acesta a adăugat:

„Entitățile din UE care respectă legea și dau dovadă de integritate nu au absolut niciun motiv de îngrijorare”.

Deși multe țări, în special din Europa, sunt reticente față de orice cooperare în domeniul apărării cu Taiwanul din cauza temerilor privind represalii din partea Chinei, Taipei a găsit o deschidere tot mai mare în unele părți ale Europei Centrale și de Est, mai ales după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

China a sancționat în mod repetat mari producători americani de armament pentru vânzările către Taiwan. Cele mai recente penalizări au avut loc în decembrie anul trecut, după anunțul Statelor Unite privind un pachet de vânzări de armament în valoare de 11 miliarde de dolari către țara insulară.

Guvernul ales în mod democratic al Taiwanului respinge revendicările de suveranitate ale Beijingului, afirmând că doar populația insulei își poate decide viitorul.