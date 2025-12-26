China ripostează după decizia SUA care a stârnit furie. Mișcarea făcută împotriva companiilor americane de armament

Soldații taiwanezi trag cu un obuzier de 155 mm, în timpul exercițiilor militare anuale Han Kuang din Mazu, Taiwan, pe 24 iulie 2024. Imagine ilustrativă. FOTO: Taiwan's Defense Ministry / AP / Profimedia

Ministerul de Externe al Chinei a anunțat vineri impunerea de sancțiuni împotriva a 10 persoane și a 20 de companii americane din domeniul apărării, inclusiv sucursala Boeing din St. Louis, din cauza faptului că vând armament Taiwanului, informează Reuters.

Măsurile îngheață toate activele pe care companiile și persoanele fizice le dețin în China și interzic organizațiilor și persoanelor fizice din țara asiatică să facă afaceri cu acestea, a precizat ministerul.

Persoanele fizice incluse pe listă, printre care fondatorul companiei din domeniul apărării Anduril Industries și nouă directori executivi ai companiilor plasate pe lista sancțiunilor, au, de asemenea, interdicție de a intra în China, a adăugat ministerul.

Alte companii vizate de acesta sancțiuni impuse vineri includ Northrop Grumman Systems Corporation și L3Harris Maritime Services.

Măsura vine după anunțul făcut săptămâna trecută de Washington privind vânzarea de arme în valoare de 11,1 miliarde de dolari către Taiwan, acest fiind cel mai mare pachet american de armament acordat, până în prezent, insulei democratice, decizie care, potrivit Reuters, a stârnit furia Beijingului.

Vânzările propuse de armament acoperă opt articole, inclusiv sisteme de rachete HIMARS, obuziere, rachete antitanc Javelin, drone Altius cu muniție teleghidată și piese pentru alte echipamente, a transmis joia trecută ministerul Apărării din Taiwan, într-un comunicat.

„Problema Taiwanului reprezintă nucleul intereselor fundamentale ale Chinei și prima linie roșie care nu poate fi depășită în relațiile dintre China și SUA”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al ministerului chinez de Externe, într-un comunicat.

„Orice acțiuni provocatoare care depășesc limita în problema Taiwanului vor primi un răspuns ferm din partea Chinei”, mai scrie în comunicatul Beijingului, care îndeamnă SUA să înceteze eforturile „periculoase” de a înarma insula.

China consideră că Taiwanul este parte a propriului teritoriu, acestă pretenție fiind respinsă de Taipei.

Statele Unite sunt obligate prin lege să furnizeze Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra, deși vânzările de arme reprezintă o sursă constantă de tensiuni cu China.