China reacționează la ultimatumul dat de Trump Iranului: „Cerc vicios”

China a îndemnat luni toate părțile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu care afectează Strâmtoarea Hormuz să pună capăt operațiunilor militare pentru a preveni un „cerc vicios” și să revină la negocieri, relatează Reuters.

„Dacă ostilitățile vor continua să se intensifice și situația se va deteriora și mai mult, întreaga regiune va fi cufundată în haos”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, întrebat despre presiunea președintelui american Donald Trump asupra Iranului pentru a redeschide strâmtoarea strategică Ormuz

„Utilizarea forței va duce doar la un cerc vicios”, a spus el, adăugând că războiul nu ar fi trebuit să înceapă de la bun început.

Ultimatum de la Trump și amenințarea Iranului

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a avertizat că centralele electrice iraniene vor fi lovite dacă Teheranul nu „deschide complet” Strâmtoarea Hormuz pentru toate transporturile maritime în termen de 48 de ore.

În replică, Gardienii Revoluției au anunțat că Iranul va închide complet strâmtoarea Ormuz dacă președintele american Donald Trump își duce la îndeplinire amenințările.

De asemenea, luni dimineață, Gardienii Revoluției au anunțat că Iranul va riposta la un atac asupra sectorului său energetic, vizând centralele electrice ale Israelului, precum și centralele care alimentează cu energie electrică bazele militare americane din țările din regiune.

În mod obișnuit, aproximativ 3.000 de nave traversează strâmtoarea în fiecare lună, însă acest număr a scăzut dramatic în ultima perioadă, Iranul amenințând că va ataca petrolierele și alte nave.