China restricționează folosirea echipamentelor Nokia și Ericsson în rețelele sale telecom. Ce s-a întâmplat în Europa

China limitează utilizarea echipamentelor de telecomunicații furnizate de companiile europene Nokia și Ericsson în propriile sale rețele, pe măsură ce președintele Xi Jinping încearcă să decupleze infrastructura tehnologică critică a țării de cea a Occidentului, relatează Financial Times, citat de agenția Reuters.

Două persoane familiarizate cu situația au declarat că clienți chinezi susținuți de stat – care includ operatori de rețele mobile, companii de utilități și alte industrii – au început să analizeze și să controleze mai strict ofertele străine.

Acest proces impune ca contractele companiilor suedeze Ericsson și finlandeze Nokia să fie supuse unor verificări de securitate națională de tip „cutie neagră”, efectuate de Administrația Cibernetică a Chinei (CAC), fără ca firmele să fie informate despre modul în care este evaluat echipamentul lor.

Verificările realizate de acest organism de supraveghere tehnologic extrem de puternic pot dura 3 luni sau chiar mai mult. Chiar și în cazurile în care grupurile europene obțin în cele din urmă aprobarea, auditurile îndelungate și incerte le lasă deseori în dezavantaj față de rivalii chinezi, care nu sunt supuși unor astfel de controale.

„Dacă China face acest lucru din motive de securitate națională, întrebarea este de ce Europa nu răspunde aplicând același standard”, a spus una dintre sursele Reuters, care a cerut să rămână anonimă.

China încearcă să reducă tot mai mult prezența companiilor occidentale pe piața sa

Efortul Beijingului de a restrânge accesul furnizorilor europeni urmează unui demers similar în Europa, unde unele guverne au avertizat împotriva colaborării cu giganții chinezi ai telecomunicațiilor, Huawei și ZTE. Până acum, însă, aceste apeluri au avut un impact redus asupra cotei de piață a companiilor chineze pe continent.

Verificările chineze de securitate națională vin într-un moment în care Xi promovează o campanie de „auto-întărire” menită să înlocuiască segmente largi de tehnologie străină. Luna trecută, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, Xi a declarat că China „nu se teme de putere sau coerciție”, întrucât „stă ferm pe propriile picioare, bazându-se pe sine însăși”.

Eforturile Beijingului de a elimina echipamentele europene s-au intensificat după actualizarea din 2022 a legii securității cibernetice, care a impus operatorilor de „infrastructuri critice de informații” să trimită spre evaluare la CAC orice achiziție cu potențiale riscuri de securitate.

Potrivit surselor, cumpărătorii chinezi de echipamente de telecomunicații cer acum ofertanților să includă documentație detaliată privind fiecare componentă a sistemelor lor și cât din produs este fabricat cu componente locale, menționând că grupurile străine au ajuns chiar să includă detalii despre eforturile lor de cercetare și dezvoltare din China pentru a-și consolida aplicațiile.

Clienții trimit aceste dosare detaliate către CAC pentru aprobare, iar instituția examinează pachetul și notifică direct companiile de stat dacă pot continua achiziția.

Cota de piață combinată a Nokia și Ericsson s-a prăbușit la sub 5% în China

Restricțiile tot mai stricte impuse de Beijing au dus la prăbușirea cotei de piață combinate a Ericsson și Nokia în rețelele mobile chineze la aproximativ 4% anul trecut, față de 12% în 2020, potrivit analistului Stefan Pongratz de la compania de cercetare Dell’Oro Group.

Ambele companii au raportat scăderi ale veniturilor în China, veniturile locale ale Nokia reducându-se cu procente de două cifre față de 2023.

„Procesul este atât de lent încât chiar și firimiturile de cotă de piață [pe care companiile europene] le obțin din licitațiile majore ajung adesea să fie transferate furnizorilor chinezi”, a spus una dintre sursele Reuters.

Camera de Comerț a Uniunii Europene din China a declarat recent că cerințele de localizare din domeniul IT și telecom reprezintă o „amenințare existențială” pentru grupurile tehnologice europene. Aproape trei sferturi dintre respondenții la cel mai recent sondaj al camerei au afirmat că restricțiile le-au provocat pierderi de afaceri.

Ce s-a ales de intențiile de a elimina Huawei și ZTE din rețelele europene

Factorii de decizie europeni și-au exprimat, la rândul lor, îngrijorarea cu privire la furnizorii chinezi de telecomunicații, avertizând asupra riscurilor de spionaj și de acces prin „uși din spate”. Totuși, majoritatea capitalelor europene s-au mișcat lent în privința impunerii unor interdicții, având în vedere costul redus al echipamentelor chineze și de dorința de a evita tensionarea relațiilor cu Beijingul.

La aproximativ cinci ani după ce Comisia Europeană a îndemnat statele membre să interzică furnizorii cu risc ridicat, precum Huawei și ZTE, doar 10 dintre cele 27 de țări ale UE introduseseră restricții până în iunie 2025, potrivit firmei de cercetare Cullen International. România a interzis oficial în februarie anul trecut participarea Huawei la rețelele naționale 5G, o măsură criticată dur de compania chineză.

Huawei și ZTE dețin în continuare între 30 și 35% din piața europeană de infrastructură mobilă, în scădere cu doar 5 până la 10 puncte procentuale față de 2020, arată datele Dell’Oro Group.

Germania are 59% din echipamentele 5G instalate provenind de la companii chineze, potrivit lui John Strand de la Strand Consult, chiar dacă țara intenționează să elimine treptat furnizorii chinezi cu risc ridicat până în 2029.

„Toate echipamentele de rețea mobilă din Berlin sunt chinezești”, a spus Strand. „Germania are industrii mari, precum cea chimică și cea auto, care nu doresc ca relațiile cu China să fie afectate”, a amintit acesta.